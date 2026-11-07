پوپ لیو: یوروگوئے میں ملکی تقسیم ختم کرنے کی اپیل
پہلا امریکی نژاد پوپ لیو نے یوروگوئے کی سفری مہم کے دوران عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملکی سطح پر سیاسی اور سماجی اختلافات کو ختم کریں اور باہمی ہم آہنگی کے لیے کام کریں۔
پہلا امریکی نژاد پوپ لیو نے یوروگوئے کے شہر پئیسینڈو میں تیسری روزہ تقریب کے دوران جنوبی امریکہ کے رہنماؤں اور عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ مختلف طبقات اور سیاسی جماعتوں کے درمیان موجود گہرے تقسیم کو ختم کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ خطے کے ممالک کو یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ وہ عالمی سطح پر تعاون کا مثال قائم کر سکیں۔
یوروگوئے اور ارجنٹائن کی سرحد پر تاریخی ملاپ
پوپ لیو نے 17 نومبر تک جاری رہنے والی اس مشن کے پہلے مرحلے کے تحت پئیسینڈو کا دورہ کیا جو یوروگوئے کے شمال مغرب میں دریائے اروگوائے کے کنارے واقع ایک اہم معاشی مرکز ہے۔ اس شہر میں انہیں دیکھنے کے لیے دس ہزاروں کی بڑی تعداد جمع ہوئی جو شدید بارش کے باوجود بے تابیاں سے انتظار کر رہے تھے۔ وہاں موجود مقامی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پوپ کا یہ دورہ خطے میں امید اور مثبت توانائی کا پیغام لے کر آیا ہے۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
سیاسی اختلافات اور خطے کے چیلنجز کا جائزہ
71 سالہ پوپ لیو نے اپنی تقریر میں لاطینی امریکہ کے لوگوں سے انصاف، ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے خطے میں موجود ماحولیاتی تباہی، ہتھیاروں کی غیر قانونی ترسیل اور بڑھتی ہوئی سیاسی عدم استحکام کو بھی سراہا۔ وائیکن کے مطابق یہ سفر پوپ کے لیے ایک واپسی بھی ہے کیونکہ انہوں نے پرو میں دہائیوں تک مشنری کام کیا ہے اور وہ پرو کے شہری بھی ہیں۔
مہمان نوازی اور عوامی جذبات کا اظہار
پوپ لیو نے تقریباً 378 کلومیٹر کا سفر طے کیا جس کے دوران وہ مونٹیویڈیو سے پئیسینڈو پہنچے۔ وہاں موجود 36 سالہ ماریانو منڈیز نے بتایا کہ انہوں نے بڑی مشکل سے باوجود اس موقع کو ضائع نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لاطینی امریکہ کا دورہ کرنے سے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پئیسینڈو جیسے شہر کا دورہ کرنا ایک خوبصورت تجربہ ہے۔
مستقبل کا رخ اور سیاسی ملاقاتیں
پوپ اگلے ہفتے منٹیویڈو واپس آئیں گے جہاں انہیں 60 ہزار نوجوانوں کے اجتماع سے خطاب کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد اتوار کی شام کو وہ ارجنٹائن روانہ ہوں گے جہاں وہ صدر ہاویئر میلی سے ملاقات کریں گے۔ صدر میلی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی حلیف کے طور پر جانا جاتا ہے جنہوں نے اس سال پوپ کی تنقید کی تھی۔
صحت کے مسائل اور مشن کی اہمیت
یاد رہے کہ پوپ لیو کو ماضی قریب میں ہی سانس کے امراض کا علاج کروانا پڑا تھا۔ باوجود اس کے انہوں نے یہ طویل دورہ جاری رکھا ہے جسے کیتھولک رہنماؤں کی جانب سے سب سے زیادہ شدت سے کیا جانے والا دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ سفر یوروگوئے، ارجنٹائن اور پرو کا ہے جو خطے میں امن اور ترقی کے لیے اہم ہے۔
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