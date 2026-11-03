پوپ لیو چہاردہم نے امریکی ووٹنگ میں تاریخی قدم اٹھایا
پوپ لیو چہاردہم نے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈال کر امریکی انتخابات میں حصہ لیا۔ وہ تاریخ کے پہلے پوپ ہیں جنہوں نے امریکی شہریت استعمال کی۔
پوپ لیو چہاردہم نے امریکی شہری کی حیثیت سے وسط مدتی انتخابات میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈال کر ایک ایسا تاریخی کارنامہ سرانجام دیا ہے جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ وہ امریکی عام انتخابات میں حصہ لینے والے تاریخ کے پہلے پوپ بن گئے ہیں۔ ویٹی کن کے اعلیٰ عہدے داروں نے جمعہ کی شام کو یہ تصدیق کی کہ اس امریکی باشندے پوپ نے اپنا ووٹ ریاست الینوائے کے شہر شکاگو سے کاسٹ کیا۔
تاریخی ووٹنگ کا طریقہ کار اور تفصیلات
پوپ لیو چہاردہم کا اصل نام رابرٹ پریوسٹ ہے اور وہ شہر شکاگو میں پیدا ہوئے تھے۔ ویٹی کن کے پریس آفس کے سرکاری بیان کے مطابق، انہوں نے اپنی امریکی شہریت کے دائرہ کار میں اپنا حقِ رائے دہی استعمال کیا۔ اس عمل کے لیے انہوں نے ڈاک کے ذریعے ووٹ کی سہولت کا استعمال کیا، جو کہ بیرون ملک مقیم امریکی شہریوں کے لیے قانونی اختیار ہے۔Also readاکیلیکا گیمو میں ڈیموکریٹس کی فتح کا امکان 2026 انتخابات میں ابتدائی جیت
یہ ووٹ کل ہونے والے امریکی وسط مدتی انتخابات سے قبل کاؤنٹ کیا گیا۔ ویٹی کن کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ پوپ ہمیشہ سے یقین رکھتے ہیں کہ شہریوں کو جمہوری عمل میں حصہ لینے کا نہ صرف حق حاصل ہے بلکہ یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں جب بھی وہ انتخابی عمل کے لیے اہل رہے، ووٹ کاسٹ کیا۔
دہائیوں پر محیط مشنری خدمات اور شہریت
پوپ کی یہ تاریخی کوشش ان کی طویل سیاسی اور مذہبی خدمات کا حصہ ہے۔ پوپ لیو چہاردہم کے پاس امریکا اور پیرو دونوں ممالک کی ڈیوئل شہریت موجود ہے۔ وہ ویٹی کن سٹی کے سربراہِ مملکت ہونے کے باوجود اپنی امریکی اصل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
پوپ نے پیرو میں قیام کے دوران بھی اہل ہونے پر ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ وہ وہاں دو دہائیوں سے زائد عرصے تک ایک مشنری پادری اور بشپ کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ اس مدت کے دوران انہوں نے مقامی انتخابی اوقات میں اپنا ووٹ استعمال کیا، جو ان کے جمہوری اصولوں کا ثبوت ہے۔
امریکی قوانین اور بین الاقوامی حیثیت
امریکی وفاقی قانون کے تحت بیرون ملک مقیم امریکی شہری ڈاک یا غیر حاضر ووٹ کے ذریعے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ حکم اس وقت بھی لاگو ہوتا ہے جب وہ شخص کسی غیر ملکی حکومت کے لیے کام کر رہا ہو۔ تاہم، امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ کسی غیر ملکی ریاست کے سربراہ کا عہدہ رکھنے والے امریکی شہری کی شہریت کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ایسی حیثیت کی وجہ سے خودکار طور پر شہریت ختم نہیں ہوتی۔ ویٹی کن میں بادشاہت کا نظام رائج ہے اور وہاں سیاسی انتخابات نہیں ہوتے۔ پوپ کی یہ انتخابی مداخلت امریکی قانون کے تحت ایک منفرد قانونی و جمہوری واقعہ ہے۔
سیاسی رد عمل اور مستقبل کا منظر نامہ
اس تاریخی اقدام کے درمیان دیگر اہم سیاسی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امیدوار مائیک لالر کی حمایت کے لیے یہودی کمیونٹی سے ووٹ کی اپیل کر دی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امیدوار کی شخصیت کے بجائے پالیسی ایجنڈا زیادہ اہم ہے۔
اسی دوران صدر ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے بھی واضح موقف اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر فوری حملے کا کوئی منصوبہ زیرِ غور نہیں ہے۔ یہ بیان علاقائی سلامتی کے حوالے سے مارکیٹ اور عوامی رائے کو متوازن کرنے کی کوشش ہے۔
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