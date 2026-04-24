پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ

حکومت پاکستان نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 26 روپے 77 پیسے فی لٹر کا اضافہ کردیا، نئی قیمتیں 25 اپریل 2026 سے نافذالعمل ہوں گی۔
حکومت پاکستان نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کردیا ہے، جس کے تحت پٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل دونوں کی قیمتوں میں فی لٹر 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ نئی قیمتیں 25 اپریل 2026 سے نافذالعمل ہوں گی۔ توانائی کی وزارت (پٹرولیم ڈویژن) کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز کے مطابق، پٹرول (موٹر اسپرٹ) کی قیمت 366 روپے 58 پیسے سے بڑھا کر 393 روپے 35 پیسے فی لٹر کر دی گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 353 روپے 42 پیسے سے بڑھا کر 380 روپے 19 پیسے فی لٹر مقرر کی گئی ہے۔ قیمتوں میں اس تیزی سے اضافے کا معیشت پر وسیع اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے، جس سے آنے والے دنوں میں نقل و حمل کے کرائے میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ ایندھن کی بلند قیمتیں عام طور پر لاجسٹکس اور سپلائی چین کے اخراجات میں اضافہ کرتی ہیں۔ حالیہ نظر ثانی عالمی تیل کی منڈیوں میں جاری اتار چڑھاؤ اور گھریلو مالیاتی اصلاحات کے درمیان ہوئی ہے، جو پہلے سے ہی مہنگائی کے دباؤ کا سامنا کرنے والے صارفین پر مالی بوجھ مزید بڑھا دے گی۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یہ اضافہ ایک پیچیدہ معاشی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے، جہاں حکومت کو بین الاقوامی منڈیوں کے اثرات اور ملکی معیشت کی ضروریات کے درمیان توازن برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی معیشت پہلے ہی کئی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، جس میں روپے کی قدر میں کمی، بیرونی قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ اور تجارتی خسارہ شامل ہیں۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ان مسائل کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف عام شہریوں کی زندگی پر اثر پڑے گا، بلکہ کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوں گی۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر، جو معیشت کا ایک اہم حصہ ہے، براہ راست اس اضافے سے متاثر ہوگا۔ اس کے علاوہ، زرعی شعبے اور دیگر صنعتوں کو بھی زیادہ ایندھن کی قیمتوں کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومت کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سبسڈی فراہم کرنا، متبادل توانائی کے ذرائع کو فروغ دینا اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات لانا شامل ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس فیصلے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں کم آمدنی والے طبقات کے لیے سبسڈی فراہم کرنا، عوامی نقل و حمل کو بہتر بنانا اور توانائی کی بچت کو فروغ دینا شامل ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت کو عالمی تیل کی منڈیوں پر نظر رکھنی چاہیے اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے مطابق اپنے اقدامات کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ایک سنگین مسئلہ ہے، جس کو حل کرنے کے لیے حکومت، صنعت اور عوام کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس قیمت میں اضافے کے بعد، صارفین پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھ جائے گا۔ روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کو اپنے بجٹ کو دوبارہ ترتیب دینے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال کو سنجیدگی سے لے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ صرف معیشت کے لیے بلکہ سماجی استحکام کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ حکومت کو اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
لاہور: وائلڈ لائف ہسپتال کے لئے عملہ بھرتی کرنے کا فیصلہہسپتال کے لئے تمام عملہ 30 جون 2026 تک کنٹریکٹ پربھرتی ہوگا۔ امیدواروں سے 25 جنوری تک درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔
Read more »
SMEDA to spearhead landmark SME cluster expo from Jan 24 to 26The three-day (Jan 24-26, 2026) event will be organised by the Small and Medium Enterprises Development Authority (SMEDA) at Expo Center, Lahore.
Read more »
State Bank to hold Monetary Policy Committee meeting on Jan 26State Bank of Pakistan (SBP) is scheduled to hold the first Monetary Policy Committee (MPC) meeting of 2026 on Jan 26, 2026, reported 24NewsHD TV channel on Friday.
Read more »
خاتون ٹیچر کا نابالغ طالبعلم کیساتھ جنسی تعلق سے بچہ پیدا کرنے کا اعترافاسکول ٹیچر کو نابالغ طلبا کیساتھ جنسی کرائم پر 26 مارچ 2026 کو سزا سنائی جائے گی
Read more »
برطانیہ میں دوہری شہریت والوں کیلئے سخت قوانین: 25 فروری 2026 سے برطانوی پاسپورٹ لازمیبرطانیہ نے دوہری شہریت کے حامل افراد کے لیے نئے قانون کا نفاذ کیا ہے، جس کے تحت 25 فروری 2026 سے برطانوی پاسپورٹ کے بغیر ملک میں داخلہ ممکن نہیں ہو گا۔ غیر ملکی پاسپورٹ استعمال کرنے والوں کو مہنگا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا، جس پر سفری مشکلات اور اخراجات پر خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔
Read more »
اسٹیٹ بینک آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا، شرح سود 10.5 فیصد پر برقرار رہنے کا امکانسال 2026 کی پہلی مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک نے 26 جنوری کو جاری کی تھی
Read more »