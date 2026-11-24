پٹرولیم کی نئی قیمتیں: پیٹرول سستا، ڈیزل بڑا
اے جی آرا کی نئی نوٹی فیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دی گئی جبکہ ڈیزل کی قیمتیں برقرار ہیں، نئی شرحیں 24 نومبر سے نافذ
فدرل حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے سلسلے میں اہم قدم اٹھاتے ہوئے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں کمی کی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں کو برقرار رکھا گیا ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اے جی آرا) کی جانب سے جاری کردہ سرکاری نوٹی فیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت مقرر کی گئی ہے جس کے تحت یہ فی لیٹر تین روپے سستا ہو گیا ہے۔
نوٹی فیکیشن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ نئی قیمتیں 24 نومبر سے نافذ العمل ہوں گی، جس کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت تین سو انیس روپے مقرر کی گئی ہے۔ دوسری جانب ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی اور یہ روپے تین سو پچاس فی لیٹر ہی رہے گا، جو صارفین کے لیے مختصر مدت میں تسلی بخش اقدام سمجھا جا رہا ہے۔Also readپاکستانی اداکاروں نے نیٹ فلیکس کے کرداروں سے جذباتی الوداع کیا
پیٹرولیم ڈیلرز کی دہائیاں اور احتجاج
پیٹرولیم ڈیلرز کے اتحاد نے حکومت کو سخت وارننگ دی ہے کہ اگر وہ ایندھن کی قیمتوں کا تعین اگلے پچاس دنوں کے لیے نہیں کرتی ہیں تو وہ 24 نومبر کو اپنی دکانیں بند کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں، جو ملک میں ایندھن کی رسد کو متاثر کر سکتا ہے۔
اتحاد کے رہنما مالک خدا بخش کیراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ ڈیلرز روزانہ بننے والی قیمتوں کی میکانزم سے شدید پریشان ہیں کیونکہ یہ ان کے ورکنگ کیپیٹل کو ختم کر رہا ہے اور کاروباری منافع کو متاثر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔
مالک خدا بخش کی پانچ روزہ میعاد
پیٹرولیم ڈیلرز کے اتحاد کے سیدھ کے صدر امیر خان کے ساتھ ملاکر مالک خدا بخش نے حکومت کو پچاس دن کی میعاد دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس عرصے کے اندر اندر مسئلے کا فوری حل نکالا جائے ورنہ پمپس پر ایندھن کی فراہمی رک سکتی ہے اور ملک میں قانون و نظم کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ان کا کہنا ہے کہ حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ڈیلرز کا منافع کا حصہ فوری طور پر آٹھ فیصد تک بڑھا دیا جائے اور روزانہ کی بنیادوں پر قیمتوں میں تبدیلی کا عمل ختم کیا جائے، کیونکہ یہ میکانزم کاروباری حلقوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔
تینتیس دن کی پالیسی اور مارکیٹ اثرات
ڈیلرز کا استدلال ہے کہ ری فائنریز اور آئل مارکیٹنگ کمپنیاں خود تینتیس دن کی بنیادوں پر قیمتوں کا تعین کرتی ہیں، اسی طرح ڈیلرز کو بھی اسی نوعیت کی پالیسی کا فائدہ دیا جائے، جو کاروباری یقین اور مالیاتی استحکام کو بحال کرے گا، کیونکہ موجودہ نظام میں روزانہ کی بنیادوں پر ہونے والی تبدیلیاں کاروباری منصوبہ بندی کو ناقابل یقین بناتی ہیں۔
اس صورتحال میں حکومتی سطح پر اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ وہ ڈیلرز کے مفادات اور صارفین کی خریداری طاقت کے درمیان توازن قائم کر سکے، تاکہ ملک میں ایندھن کی مستقل فراہمی یقینی بنائی جا سکے اور کاروباری ماحول کو مستحکم کیا جا سکے، جس سے معیشت کو فوائد حاصل ہوں گے۔
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