پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
فدرل حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کردی ہے جبکہ اتک ریفرنری کمپنی MSCI پاکستان انڈیکس میں شامل ہو رہی ہے۔
اویل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) کی جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں کمی کردی ہے۔ اس نئے پیکج کے تحت پٹرول کی قیمت فی لیٹر تین روپے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت فی لیٹر چار روپے کم کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ مارکیٹ میں توانائی کی قیمتوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔
نئے تعین شدہ ریٹس کے مطابق پٹرول کی نئی قیمت فی لیٹر تین سو بیس روپے مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت گھٹا کر فی لیٹر تین سو ستاسی روپے کر دی گئی ہے۔ اوگرا کی نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ نئے نرخ 13 نومبر سے نافذ العمل ہو جائیں گے، جس سے صارفین کو فوری ریلیف ملنے کا امکان ہے۔Also readPakistan faces diabetes crisis as 34.5 million adults battle disease
پاکستان میں ایندھن کی نئی قیمتوں کا اطلاق
پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں یہ کمی اوگرا کی سرکاری اطلاع کے تحت متوقع ہے، جو کہ ملکی معیشت کے لیے اہم عنصر ہے۔ نئے نرخوں کا اطلاق 13 نومبر سے ہوگا، جو کہ کاروباری سرگرمیوں اور نقل و حمل کے اخراجات پر مثبت اثر مرتب کر سکتا ہے۔ اس عمل میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا واضح اعلان شامل ہے جو صارفین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔
اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں داخلہ
اتک ریفرنری لمیٹڈ (ATRL) اب ایم ایس سیی پاکستان انڈیکس کا حصہ بن رہی ہے، جو کہ پاکستان کے ایکویٹی مارکیٹ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ یہ شمولیت 1 دسمبر 2026 کو عالمی انڈیکس فراہم کنندہ کے جائزے کے بعد متوقع ہے، جس سے ملک کے ایگزیکچر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کا کل وزن ایم ایس سیی فرینٹئر مارکیٹس انڈیکس میں کمی کا شکار ہے، لیکن اتک ریفرنری کی شمولیت اس میں اہمیت کا اضافہ کر رہی ہے۔
اتک ریفرنری کی اس شمولیت کی بنیاد اس کے فورین انکلوزن فیکٹر ایڈجسٹڈ فری فلاٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن پر ہے، جو اکتوبر کے آخر میں ڈیڑھ سولہ کروڑ ڈالر رہا۔ یہ رقم ایم ایس سیی کی طے شدہ کم از کم اہلیت کی حد ڈیڑھ کروڑ ڈالر سے قابلِ ذکر تجاوز کرتی ہے۔ ایم ایس سیی نے نومبر 2026 فرینٹئر مارکیٹس انڈیکس جائزے کے دوران اس تبدیلی کا اعلان کیا تھا۔
مارکیٹ میں نئے حصہ داروں کا کردار
اتک ریفرنری کے شامل ہونے کے بعد ایم ایس سیی پاکستان انڈیکس میں کمپنیوں کی تعداد تیس تک پہنچ جائے گی، جو کہ مارکیٹ کی وسعت کا اشارہ ہے۔ اس جائزے کے دوران پیکس آئی اکس اے اور فلائنگ سیمنٹ کو ایم ایس سیی فرینٹئر مارکیٹس اسمال کیپ انڈیکس سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں سرمایہ کاروں کے لیے مارکیٹ کی ساخت میں نئے رجحانات کی عکاسی کرتی ہیں۔
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