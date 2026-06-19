یہ خبریں پٹرول پمپ پر شادی کی غیر معمولی تقریب اور پرتگال کے کپتان کرسٹیانو رونالڈو کی کارکردگی پر تنقidian کا احاطہ کرتی ہیں۔ سابق فٹبالر جے بوتھروئیڈ نے رونالڈو کو کپتانی چھوڑنے کا کہا ہے جبکہ کوچ مارٹینیز نے ان کی حمایت کی ہے۔ ورلڈ کپ میں رونالڈو کی ناکامیوں اور گول کیپر کے خفیہ حملے کی بھی gebaya ہے۔
پہلے پہل، پٹرول پمپ پر شادی کی تقریب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ ایک نایا رجحان بن سکتا ہے کہ لوگ پٹرول پمپ جیسے عجائب گھروں میں شادی کر رہے ہیں۔ اس بات کا شاید پہلا موقع نہیں کہ کوئی شادی پٹرول پمپ میں کر رہا ہو۔ اس خبر نے سosierty کو حیرت زدہ کر دیا ہے کہ کیاریوں کے باوجود لوگ کیوں ایسی جگہوں پر شادی کروا رہے ہیں۔ اب مزید社会实践 کی ضرورت ہے کہ یہ رجحان کیا ہے اور اس کے پیچھے کس وجہ ہے۔ دوسری طرف، فٹبال کے معرکے میں پرتگال کے کپتان کرسٹیانو رونالڈو پر تنقidian کی لہر ہے۔ سابق انگریز فٹبالر جے بوتھروئیڈ نے رونالڈو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی میسی نہیں بن سکتے اور انہیں کپتانی چھوڑ کر باہر بیٹھنا چاہیے۔ بوتھروئیڈ کا خیال ہے کہ رونالڈو کو ابتدائی لائن اپ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ سبسٹیٹیوٹ کے طور پر آخری لمحات میں شامل کیا جانا چاہیے۔ پرتگال کے کوچ روبرٹو مارٹینیز نے رونالڈو کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں رونالڈو کو میدان سے باہر نکالنا درست فیصلہ نہیں ہوتا جب ٹیم کو گول کی ضرورت ہو۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں رونالڈو کی مایوس کن کارکردگی کے بعد وہ تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ رونالڈو چھویں ورلڈ کپ میں حصہ لے رہے ہیں لیکن پہلے میچ میں اپنی کی 언ار دکھائی نہیں دے سکے۔ انہوں نے مای穿衣 کارکردگی کی اور کئی مواقع ضائع کر بیٹھے۔ کنگو کے خلاف میچ میں رونالڈو نے تسلیم کیا کہ ان کی ٹیم کو 1-1 کے نتیجے کی متوقع نہیں تھی۔ ورلڈ کپ میں لیونل میسی، کیلین ایمباپے اور ایرلنگ ہالینڈ نے اپنے ابتدائی میچوں میں گول کر کے اپنی اپنی ٹیموں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا لیکن رونالڈو گول کرنے میں ناکام رہے۔ پرتگال کو اب ازبکستان کے خلاف میچ میں لازمی فتح درکار ہے تاکہ وہ اگلے مرحلے میں پہنچ سکیں۔ اس ساری خبر کا مرکز رونالڈو کی موجودہ کارکردگی اور انہیں کپتان کے طور پر کیا چھوڑنا چاہیے اس پر ہے۔ خبر کے آخر میں ایک اور حیرت انگیز季节 ہے: گول کیپر نے مخالف کھلاڑی کو جان سے مار ڈالا!
یہ ایک شدید قسم کا واقعہ ہے جس نے فٹbola دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب تفصیلی تحقیقات جاری ہیں اور اس کھلاڑی کو سزا مل سکتی ہے۔
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