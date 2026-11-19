پٹرول پمپ مالکان کا وزیراعظم کو خط: قیمتوں میں ماہانہ تبدیلی کا مطالبہ
آل پاکستان پٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کو خط لکھ کر پیٹرول کی قیمتوں میں ماہانہ بنیادوں پر تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔
آل پاکستان پٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کو ایک رسمی خط لکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے موجودہ نظام میں فوری تبدیلی کی اپیل کی ہے۔ اس خط میں واضح طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ روزانہ بنیادوں پر کی جانے والی قیمتوں میں تبدیلی کو ختم کر کے اسے ماہانہ بنیادوں پر لانے کا نظام متعارف کرایا جائے۔
مالی نقصانات اور کاروباری مسائل
خط میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ روزانہ قیمتوں میں ردوبدل کے نظام کی وجہ سے پٹرول پمپ مالکان کو شدید مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو مالکان کو مہنگے داموں خریدا گیا اسٹاک کم قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے جس سے ان کے منافع پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔Also readڈیوڈ گیبریلڈی نے 43.5 سیکنڈ میں آئرس لیبرٹی کی پینٹنگ کر کے عالمی ریکارڈ بنایا
اسوسی ایشن کے موقف کے مطابق، مسلسل تبدیلیاں کاروباری منصوبہ بندی کو انتہائی مشکل بنا دیتی ہیں۔ اسٹاک کا انتظام اور مالیاتی منصوبہ بندی کا فقدان بزنس یونٹس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے جس کی وجہ سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے اپنے وسائل کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں قاصر ہو رہے ہیں۔
نعمان علی بٹ کا مؤقف اور فوری اقدام
آل پاکستان پٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین نعمان علی بٹ نے وزیراعظم سے اپیل کی ہے کہ وہ اس حساس معاملے پر فوری توجہ دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماہانہ بنیادوں پر قیمتوں میں تبدیلی کا نظام متعارف کرایا جائے تاکہ پمپ مالکان کو غیر ضروری اور بے بنیاد مالی نقصانات سے بچایا جا سکے۔
نعمان علی بٹ کے مطابق، اگر قیمتوں کا تعین ماہانہ بنیادوں پر کیا جاتا ہے تو اس سے پٹرول پمپ مالکان کو کاروباری استحکام حاصل ہوگا۔ اس طرح وہ اپنے اخراجات اور منافع کا درست حساب لگا سکیں گے اور مارکیٹ میں بے ترتیبی کے بجائے ایک منظم طریقہ کار اپنا سکیں گے۔
خطے میں امن اور معاشی ترجیحات
اس دوسرے موضوع پر، اسحاق ڈار کی عباس عراقچی سے ملاقات ہوئی جس میں ای سی او کی ترجیحات اور خطے میں امن کے لیے اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ یہ ملاقات علاقائی تعاون اور معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے اہم مراحل میں سے ایک ہے جو خطے کے ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
ای سی او کے فریم ورک کے تحت کی جانے والی یہ بات چیت خطے میں پائیدار امن اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کیے گئے مشترکہ اقدامات پر زور دیتی ہے۔ اس سلسلے میں دونوں فریقین نے خطے کے سیکیورٹی اور معاشی چیلنجز پر بات چیت کرتے ہوئے مستقبل کے مشترکہ منصوبوں پر غور کیا۔
منفرد تجزیہ اور مستقبل کی سمت
پٹرول کی قیمتوں میں ماہانہ تبدیلی کا نظام لاگو کرنے کا مطالبہ صرف ایک ایسوسی ایشن کا تقاضا نہیں بلکہ یہ پورے توانائی کی تقسیم کے شعبے کے استحکام کا تقاضا ہے۔ اگر ایسا نظام لاگو ہوتا ہے تو اس سے صارفین کو بھی کم از کم ابتدائی مرحلے میں قیمتوں میں اچانک اتار چڑھاؤ کا سامنا کم کرنا پڑ سکتا ہے۔
حکومتی سطح پر اس خط کا جائزہ لینا اور اس پر مناسب ردعمل دینا معاشی پالیسیوں میں شفافیت اور کاروباری حلقوں کے اعتماد کو بڑھانے کا ایک اہم قدم ہوگا۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کا معیار طے کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جسے معاشی مستحکم کرنے اور عوامی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے سنسنی خیز انداز میں نہیں دیکھا جانا چاہیے۔
حالیہ واقعات اور ملاقاتوں کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ خطے میں معاشی اور سیاسی دونوں سطح پر تبدیلیاں لازمی ہیں۔ پٹرول پمپ مالکان کے مطالبات کی تکمیل اور علاقائی امن کی کوششیں دراصل پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے اور خطے میں دوستی کے روابط کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہیں۔
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