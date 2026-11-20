پٹرولیم آئٹمز کی قیمتوں میں تیزی، بجلی کی بلز میں اضافے کا امکان
حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تبدیلی کی ہے جبکہ ڈسمبر 2026 کے لیے بجلی کی یونٹ قیمتوں میں اضافے کی تجویز سامنے آئی ہے جو صارفین کے لیے بوجھ ثابت ہوگی۔
حکومت پاکستان نے پٹرولیم آئٹمز کی قیمتوں میں اہم تبدیلی کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے کمی اور ڈیزل کی قیمت میں دو روپے اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اس اہم فیصلے کے ساتھ ہی وزیراعظم شہباز شریف نے برقی توانائی کے شعبے سے متعلق ڈسمبر کے لیے تجویز کردہ قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ یہ اجلاس 24NewsHD TV کی رپورٹ کے مطابق جمعہ کو منعقد ہوا جس میں اعلیٰ سطح کی حکمت عملی مرتب کی گئی۔
ڈسمبر کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز
سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ وزیراعظم کو اگلے مہینے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں متوقع تبدیلیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ ان تجاویز کے تحت ملنے والے ملٹی ماہی اور ماہانہ اضافے کا مجموعی تناسب تقریباً چار روپے اور دو پیسے فی یونٹ ہو سکتا ہے۔ اس بات کی شدت سے نشاندہی کی جاتی ہے کہ اگر نیپرا اس تجویز پر عمل درآمد کرتا ہے تو پاکستان بھر کے صارفین کو اگلے سال ڈسمبر میں اپنی بجلی کی بلز میں نمایاں اضافہ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔Also readپاکستان نے عالمی مقابلۂ حسن مس ورلڈ کی تاریخ میں پہلی بار باضابطہ طور پر شرکت کا اعزاز حاصل کرلیا
نیپرا اور سی پی پی اے کی تجاویز اور حتمی فیصلہ
نیوٹرل پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) حتمی فیصلہ کن کردار ادا کرے گی جو کہ اوکٹوبر کے ماہانہ اور جولائی سے ستمبر تک کے ملٹی ماہی ایڈجسٹمنٹس کا جائزہ لینے کے بعد ہوگا۔ بجلی کی تقسیم کے کمپنیوں، بشمول سابقہ واپڈا ڈسکو جیسے ایل ایس ای سی او کی، نے نیپرا کے پاس ملٹی ماہی اضافے کے لیے درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ اس کے علاوہ سنٹرل پاور پارچیزنگ ایجنسی (سی پی پی اے) نے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے طور پر دو روپے اور اسی پیسے فی یونٹ کا اضافہ منگوا رکھا ہے۔
صارفین پر مالی بوجھ اور موجودہ صورتحال کا تجزیہ
اگر یہ تجاویز منظور ہو جاتی ہیں تو صارفین پر اضافی مالی بوجھ ڈھو سکتا ہے جو نومبر کی بلز سے تقریباً ایک روپے تیس پیسے فی یونٹ زیادہ ہوگا۔ تجزیہ پیش کرنے والے ذرائع کے مطابق اگلے ماہ سے ملٹی ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ ایک روپے چالیس پیسے کا اضافہ متوقع ہے۔ دوسری طرف، ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت دو روپے اسی پیسے فی یونٹ کا اضافہ لاگو ہونا ہے جو کہ صارفین کے لیے سہولت کی بجائے ایک اضافی چیلنج ثابت ہوگا۔
کی الیکٹرک اور دیگر ڈسکوس پر اثرات
اس نئی قیمتوں میں اضافے کا اثر براہ راست کی الیکٹرک اور دیگر تمام ڈسٹری بیوشن کمپنیوں پر مرتب ہوگا جو مہنگائی کے اس دور میں صارفین کی خدمت کر رہی ہیں۔ حتمی اضافے کا تعین اس بات پر منحصر ہے کہ نیپرا کنسرویشن اور دیگر عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ اگر حتمی فیصلہ منظور ہو جاتا ہے تو یہ ڈسمبر مہینے میں صارفین کو اپنی بجلی کی بلز میں مزید اضافہ ادا کرنے کا سبب بنے گا۔
اگلے اقدامات اور مستقبل کے امکانات
اس صورتحال میں تمام متعلقہ فریقین نے اپنی اپنی ضروریات اور تجاویز پیش کر دی ہیں اب نیپرا کے فیصلے کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کتنی حد تک صارفین کے حق میں آتے ہیں۔ یہ حتمی قیمتیں ہی یہ طے کریں گی کہ ڈسمبر کے بجلی کے بلز میں کنٹرو لرز کتنے اضافی پیسے ادا کریں گے۔ اس عمل کے دوران تمام ذرائع اطلاعات اور سرکاری حکام کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کو محتاطی سے نوٹ کیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل کی توانائی کی پالیسیوں میں بہتری لانے میں مدد مل سके۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy