پٹرولیم لیوی پر حکومت اور جماعت اسلامی کے مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں
پٹرولیم لیوی پر حکومت اور جماعت اسلامی کا مسودہ معاہدہ تیار ہو گیا ہے، جس پر حتمی فیصلہ حافظ نعیم الرحمن کریں گے۔ جماعت کی تجاویز میں گاڑیوں کی شمولیت اور لیوی کا مکمل خاتمہ شامل ہے۔
حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان پٹرولیم لیوی کے معاملے پر مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جمعرات کے روز وزارت خزانہ میں ہونے والی ملاقات کے دوران ایک مسودہ معاہدہ تیار کیا گیا، جسے تکنیکی بات چیت کے بعد حتمی شکل دی گئی ہے۔ اس پیش رفت کے بعد جماعت اسلامی کی ٹیم اب اپنی اندرونی مشاورت میں مصروف ہے۔
جماعت اسلامی کی مذاکراتی ٹیم مسودے پر داخلی مشاورت کر رہی ہے۔ اس ٹیم کی رپورٹ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن کے سامنے رکھی جائے گی، جو پارٹی کی جانب سے حتمی فیصلہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اس فیصلے کے بعد ہی معاملے میں واضح پیش رفت متوقع ہے۔Also readGold Price in Pakistan Soars Rs9,600/Tola
مسودہ معاہدے کی تیاری کا عمل کیسے ہوا
وزارت خزانہ میں ہونے والی جمعرات کی ملاقات میں مسودہ معاہدہ تیار ہوا، جس کا مقصد معاہدے کے الفاظ کو حتمی شکل دینا تھا۔ ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی کی ٹیم نے حکومتی ماہرین کے ساتھ بات چیت کی تاکہ معاہدے کی زبان پر اتفاق ہو سکے۔ یہ تکنیکی نوعیت کا عمل تھا، جس میں ہر شق کی وضاحت پر توجہ دی گئی۔
جماعت اسلامی کی تکنیکی ٹیم میں فراست شاہ اور انجینئر نصراللہ رندھاوا شامل تھے۔ دونوں رہنما مذاکرات کے دوران جماعت کی تجاویز کی نمائندگی کرتے رہے۔ ملاقات کے بعد جماعت کی قیادت نے داخلی مشاورت کی، جس کے بعد مسودے پر آخری جائزہ لیا جا رہا ہے۔
جماعت اسلامی کی تجاویز اور مطالبات کیا ہیں
جماعت اسلامی نے ریلیف پیکج میں ایسی گاڑیوں کو شامل کرنے کی تجویز دی ہے جن کے انجن کی گنجائش 1,000 سی سی اور 1,300 سی سی تک ہے۔ یہ تجویز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جماعت چھوٹی اور درمیانی گاڑیوں کے مالکان کو بھی اس ریلیف میں شامل دیکھنا چاہتی ہے۔ مذاکرات میں یہی نکات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔
جماعت اسلامی نے پٹرولیم لیوی کے مکمل خاتمے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس مطالبے کے ساتھ گاڑیوں کی گنجائش سے متعلق تجاویز کو ملا کر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم ذرائع نے یہ واضح نہیں کیا کہ حکومت ان مطالبات کو کس حد تک تسلیم کرے گی، اور یہ فیصلہ بھی امیر جماعت کی منظوری سے مشروط ہے۔
آگے کیا ہو سکتا ہے اور فیصلے کا اثر
فی الحال اگلا اہم قدم یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی مذاکراتی ٹیم اپنی رپورٹ حافظ نعیم الرحمن کو پیش کرے۔ امیر جماعت کے فیصلے کے بعد ہی طے ہوگا کہ مسودہ معاہدہ کس شکل میں آگے بڑھے گا۔ اس عمل کی تکمیل تک معاہدے کی حتمی شرائط سامنے نہیں آئیں گی، اور دونوں فریقوں کے درمیان موجودہ مرحلہ ابھی جاری ہے۔
پٹرولیم لیوی پر ہونے والا کوئی بھی معاہدہ براہ راست گاڑیوں کے مالکان اور صارفین کو متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ ریلیف پیکج کی شرائط ہی اس کا دائرہ کار طے کریں گی۔ اگر حکومت اور جماعت اسلامی کسی نکتے پر متفق ہوتے ہیں تو یہ معاملہ اس مرحلے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ البتہ اس وقت تک تمام نکات مسودے کی سطح پر ہیں اور حتمی منظوری باقی ہے۔
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