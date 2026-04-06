پٹرولیم قیمتوں میں ردوبدل: مارکیٹ مانیٹرنگ سخت کرنے کا فیصلہ

حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ تبدیلیوں کے بعد مارکیٹ کی نگرانی سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں ذخائر کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جبکہ سپلائی چین میں ذخیرہ اندوزی روکنے کی ہدایت کی گئی۔ کراچی کے واقعات اور دیگر خبروں کا بھی جائزہ۔
حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کی صورتحال کو مستحکم قرار دیتے ہوئے حالیہ قیمتوں میں ردوبدل کے بعد مارکیٹ کی مانیٹرنگ سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں حالیہ قیمتوں میں تبدیلیوں کے بعد مارکیٹ کے حالات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ملک بھر میں پٹرولیم کے ذخائر اور ان کی ترسیل کے نظام پر بھی غور کیا گیا۔ ڈیزل کے ذخائر کی دستیابی تقریباً 25 دن اور خام تیل (کروڈ آئل) کے ذخائر 12 دن کے لیے کافی قرار دیئے
گئے۔ کمیٹی نے بتایا کہ پٹرول کی دستیابی موجودہ طلب کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، اور سپلائی چین میں ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوششوں کو روکنے کے لیے سخت نگرانی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شرکاء کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) کا ڈیجیٹل ڈیش بورڈ پٹرولیم کے اسٹاک اور سپلائی کی مسلسل نگرانی کرے گا۔ اس کے علاوہ، 12 ہزار سے زائد پٹرول پمپس سے ڈیٹا رپورٹنگ کی رفتار توقعات سے کم پائی گئی، جس پر کمیٹی نے اوگرا کو ہدایت کی کہ وہ پٹرول پمپس سے بروقت ڈیٹا کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان اسٹیٹ آئل (پی ایس او) اپنے ریٹیل نیٹ ورک میں ڈیٹا رپورٹنگ کے نظام کو مزید بہتر بنائے گا۔ مزید برآں، اجلاس میں پٹرول پمپس پر ڈیٹا انٹری اور اسٹاک کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ ٹیمیں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں گیس کی دستیابی اور گھریلو و پاور سیکٹر میں اس کی تقسیم کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر، ایل پی جی پر بڑھتے ہوئے انحصار کے پیش نظر، گیس مینجمنٹ کے حوالے سے بھی تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔\اس کے علاوہ، کراچی میں پیش آنے والے متعدد واقعات پر بھی توجہ دی گئی۔ ایک افسوسناک واقعے میں، ایک ٹرک ڈرائیور نے موٹرسائیکل سوار ماں بیٹے کو کچل دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے 12 دن بعد ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ایک اور خبر کے مطابق، کراچی میں 3 روز کے دوران اندھا دھند فائرنگ کے واقعات میں 9 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 3 خواتین اور ایک نوعمر لڑکا بھی شامل ہے۔ ان واقعات نے شہر میں امن و امان کی صورتحال پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔\مزید برآں، سانحہ گل پلازہ کے حوالے سے ہونے والی 13 عوامی سماعتوں کے بعد، کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ مرتب کر لی ہے۔ یہ رپورٹ سانحے کی وجوہات اور ذمہ داروں کی نشاندہی کرے گی۔ ایک اور خبر کے مطابق، گورنر کامران ٹیسوری سے ملاقات کے لیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ حکومت اور انتظامیہ شہریوں کی حفاظت اور قوانین کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔
پٹرولیم قیمتیں مانیٹرنگ مارکیٹ اوگرا