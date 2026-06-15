پٹنہ میں معروف کوچنگ ادارے پر حملہ، فیصل خان کے خلاف قتل اور اسلحہ کے مقدمات

پٹنہ کے مشہور تعلیم دان فیصل خان کے مرکز پر حملہ ہوا، جس کے بعد ان کے خلاف قتل اور اسلحہ کے سنگین الزامات لگے، اور حریف ادارے کے ڈائریکٹر کو گرفتار کیا گیا۔
پٹنہ ، بہار: ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں معروف تعلیم دان اور یوٹیوبر فیصل خان ، جنہیں عام طور پر 'خان سر' کے نام سے جانا جاتا ہے، کے کوچنگ سینٹر پر ایک پرتشدد حملہ ہوا۔ 2 جون 2026 کی رات تقریباً پندرہ سے بیس افراد کے ایک گروپ نے انسٹی ٹیوٹ کے اندر اور باہر پتھروں سے حملہ کیا اور فائرنگ بھی کی۔ اس دوران ایک سکیورٹی گارڈ شدید زخمی ہوا جبکہ تعلیمی ادارے کے بیرونی سائن بورڈز اور کھڑکیاں توڑ پھوڑ کی زد میں آئیں۔ اس واقعے کے فوراً بعد طلبہ نے سکریننگ اور سکیورٹی کے مسائل پر احتجاج کیا اور معاملے کو قومی میڈیا کی سرخیوں میں لا کھڑا کیا۔ حملے کے بعد خان سر کی ٹیم نے الزام لگایا کہ یہ کارروائی اُن کے حریف کوچنگ ادارے کی جانب سے کرائی گئی ہے، کیونکہ ان کے کم فیس اور معیاری تعلیم کے انداز سے کئی طلبہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اس دعویٰ کی تائید میں، پولیس نے ایک حریف اکیڈمی کے ڈائریکٹر روشن آنند کو گرفتار کیا۔ تاہم، سکیورٹی کیمروں کی فوٹیج اور گارڈز کے بیانات نے اشارہ دیا کہ فائرنگ کے کئی گولے خود ہی سکیورٹی گارڈز نے اپنی ہی عمارت کے اندر سے چلائے تھے۔ اس نئی سمت کے پیشِ نظر، پولیس نے خان سر کے خلاف بھی اقدامِ قتل اور اسلحہ قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات میں مقدمہ درج کر دیا اور دو سکیورٹی گارڈز کو بھی گرفتاری کی۔ خان سر ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عدلیہ نے خان سر کو عبوری ریلیف کی شکل میں عارضی تحفظ فراہم کیا ہے، بشرطیکہ وہ تمام قانونی کارروائیوں میں تعاون جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، پٹنہ ہائی کورٹ میں ان کے خلاف درج متعدد مقدمات کی برطرفی کے لیے درخواست بھی زیرِ سماعت ہے۔ جب کہ اس تنازع سے جڑے ایک اور سنگین موڑ میں حریف ادارے کے ڈائریکٹر کے بھائی کی لاش نیپال کے ایک ہوٹل سے برآمد ہوئی، لیکن ابھی تک اس کی وجہ اور اس کا کوچنگ تنازع سے تعلق واضح نہیں ہوا۔ اس دوران، خان سر کے ادارے کو فائر سیفٹی قواعد کی خلاف ورزی کے نوٹس بھی موصول ہوئے ہیں، جس سے ادارے کی مشکلات اور بڑھ گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعات پٹنہ کی بڑھتی ہوئی کوچنگ مارکیٹ میں مالی مفادات اور شدید مقابلے کی عکاسی کرتے ہیں، اور اس کیس کا حتمی فیصلہ نہ صرف فیصل خان کے پیشہ ورانہ مستقبل پر بلکہ پورے خطے کے تعلیمی اداروں کے ضابطوں اور کارکردگی پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے.
پٹنہ، بہار: ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں معروف تعلیم دان اور یوٹیوبر فیصل خان، جنہیں عام طور پر 'خان سر' کے نام سے جانا جاتا ہے، کے کوچنگ سینٹر پر ایک پرتشدد حملہ ہوا۔ 2 جون 2026 کی رات تقریباً پندرہ سے بیس افراد کے ایک گروپ نے انسٹی ٹیوٹ کے اندر اور باہر پتھروں سے حملہ کیا اور فائرنگ بھی کی۔ اس دوران ایک سکیورٹی گارڈ شدید زخمی ہوا جبکہ تعلیمی ادارے کے بیرونی سائن بورڈز اور کھڑکیاں توڑ پھوڑ کی زد میں آئیں۔ اس واقعے کے فوراً بعد طلبہ نے سکریننگ اور سکیورٹی کے مسائل پر احتجاج کیا اور معاملے کو قومی میڈیا کی سرخیوں میں لا کھڑا کیا۔ حملے کے بعد خان سر کی ٹیم نے الزام لگایا کہ یہ کارروائی اُن کے حریف کوچنگ ادارے کی جانب سے کرائی گئی ہے، کیونکہ ان کے کم فیس اور معیاری تعلیم کے انداز سے کئی طلبہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اس دعویٰ کی تائید میں، پولیس نے ایک حریف اکیڈمی کے ڈائریکٹر روشن آنند کو گرفتار کیا۔ تاہم، سکیورٹی کیمروں کی فوٹیج اور گارڈز کے بیانات نے اشارہ دیا کہ فائرنگ کے کئی گولے خود ہی سکیورٹی گارڈز نے اپنی ہی عمارت کے اندر سے چلائے تھے۔ اس نئی سمت کے پیشِ نظر، پولیس نے خان سر کے خلاف بھی اقدامِ قتل اور اسلحہ قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات میں مقدمہ درج کر دیا اور دو سکیورٹی گارڈز کو بھی گرفتاری کی۔ خان سر ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عدلیہ نے خان سر کو عبوری ریلیف کی شکل میں عارضی تحفظ فراہم کیا ہے، بشرطیکہ وہ تمام قانونی کارروائیوں میں تعاون جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، پٹنہ ہائی کورٹ میں ان کے خلاف درج متعدد مقدمات کی برطرفی کے لیے درخواست بھی زیرِ سماعت ہے۔ جب کہ اس تنازع سے جڑے ایک اور سنگین موڑ میں حریف ادارے کے ڈائریکٹر کے بھائی کی لاش نیپال کے ایک ہوٹل سے برآمد ہوئی، لیکن ابھی تک اس کی وجہ اور اس کا کوچنگ تنازع سے تعلق واضح نہیں ہوا۔ اس دوران، خان سر کے ادارے کو فائر سیفٹی قواعد کی خلاف ورزی کے نوٹس بھی موصول ہوئے ہیں، جس سے ادارے کی مشکلات اور بڑھ گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعات پٹنہ کی بڑھتی ہوئی کوچنگ مارکیٹ میں مالی مفادات اور شدید مقابلے کی عکاسی کرتے ہیں، اور اس کیس کا حتمی فیصلہ نہ صرف فیصل خان کے پیشہ ورانہ مستقبل پر بلکہ پورے خطے کے تعلیمی اداروں کے ضابطوں اور کارکردگی پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے
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