پھلوں اور سبزیوں میں کیڑے مار دواؤں کے بقایا اثرات پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں

نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ غیر مدخنی افراد میں پھلوں اور سبزیوں پر موجود کیڑے مار دواؤں کے بقایا اثرات پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔
پھل وں اور سبزی وں کا کھانا وسیع پیمانے پر ایک صحت مند عادت سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ان غذاؤں پر موجود کیڑے مار دوا ؤں کے بقایا اثرات پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں، خاص طور پر غیر مدخنی افراد میں۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی نے جمعہ کو خبر دی کہ سائنس ڈیلی کی رپورٹ کے مطابق، محققین نے پایا ہے کہ ریاستہائے متحدہ میں 50 سال سے کم عمر کے افراد جو سگریٹ نوشی نہیں کرتے ہیں لیکن زیادہ مقدار میں پھل اور سبزی کھاتے ہیں، انہیں پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر جارج نیواکا کی قیادت میں کی گئی اس تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جوان غیر مدخنی افراد جو نسبتاً صحت مند غذا کھاتے ہیں، وہ متناقض طور پر عام آبادی کے مقابلے میں اس بیماری کے لیے زیادہ کمزور ہو سکتے ہیں۔ لیڈ ریسرچر نے کہا کہ یہ حیران کن نتائج اہم سوالات اٹھاتے ہیں، اور مزید تحقیق ات کی ضرورت ہے۔ محققین نے نوٹ کیا کہ غیر نامیاتی پھل ، سبزی اور اناج میں کیڑے مار دوا ؤں کے بقایا اثرات کی سطح زیادہ ہو سکتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زہریلے مادے جوان افراد میں کینسر کے خطرے میں ایک پوشیدہ عنصر ہو سکتے ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج صحت کے شعبے میں ایک نئی بحث کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ خیال عام طور پر پایا جاتا ہے کہ پھل اور سبزی وں کا استعمال صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں موجود کیمیائی مواد کے اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پر غیر مدخنی افراد کے لیے، جو پہلے سے ہی پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے سے کم متاثر ہوتے ہیں، اس تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صحت پر کیڑے مار دوا ؤں کے اثرات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس تحقیق کے بعد، یہ ضروری ہے کہ حکومتیں اور صحت تنظیمیں کیڑے مار دوا ؤں کے استعمال کو کنٹرول کرنے اور نامیاتی کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کریں۔ صارفین کو بھی نامیاتی پھل اور سبزی وں کو ترجیح دینے اور ان کو اچھی طرح سے دھونے کے لیے حوصلہ افزائی کی जانی چاہیے۔ اس تحقیق میں شامل محققین نے مزید کہا کہ کیڑے مار دوا ؤں کے اثرات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ مختلف کیڑے مار دوا ؤں کا پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے پر کیا اثر پڑتا ہے اور کس طرح مختلف عمر کے گروہوں اور آبادیوں پر ان کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحت مند غذا کے علاوہ، دیگر عوامل بھی پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان عوامل میں آلودگی، وراثی عوامل اور طرز زندگی کے انتخاب شامل ہیں۔ اس لیے، پھیپھڑوں کے کینسر سے بچنے کے لیے، صحت مند طرز زندگی اپنانا اور خطرے کے عوامل سے بچنا ضروری ہے۔ اس تحقیق کے نتائج صحت کے شعبے میں ایک اہم پیشرفت ہیں اور یہ پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے لیے نئی حکمت عملیوں کے لیے راہ کھول سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تحقیق کے نتائج کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ کیڑے مار دوا ؤں کے بقایا اثرات کی وجہ سے پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ بڑھنا ایک تشویشناک معاملہ ہے۔ خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کے لیے، جو ابھی اپنی نشوونما کے مراحل میں ہیں، کیڑے مار دوا ؤں کے اثرات زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے، بچوں کو نامیاتی پھل اور سبزی وں دینے اور ان کو کیڑے مار دوا ؤں کے خطرات سے بچانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ اس تحقیق کے نتائج سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی غذا میں تنوع لانے کی ضرورت ہے۔ صرف پھل وں اور سبزی وں پر انحصار کرنے کے بجائے، ہمیں دیگر صحت مند غذاؤں جیسے کہ دالیں، اناج اور گوشت کو بھی اپنی غذا میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں مختلف غذائی اجزاء حاصل کرنے اور کیڑے مار دوا ؤں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرے گا.
