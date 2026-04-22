پہلگام حملہ: بھارت پاکستان پر الزام ثابت کرنے میں ناکام، عطا اللہ تارڑ کا سخت ردعمل

وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے پہلگام حملے کی برسی پر بھارت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اسے جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ بھارت دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے جبکہ پاکستان اپنی خودمختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بدھ کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران بھارت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی بھی ٹھوس ثبوت فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔
اس واقعے کی پہلی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ مئی 2025 میں پیش آنے والے اس واقعہ کے بعد بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا پاکستان نے ہر سطح پر جواب دیا ہے، لیکن بھارت اپنی من گھڑت کہانیوں کو ثابت کرنے میں قاصر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کی یہ ایک پرانی روش رہی ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں فالس فلیگ آپریشنز کرواتی ہے اور اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے پہلگام حملے کو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی شفافیت پر گہرے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے حیرت کا اظہار کیا کہ جس تھانے میں یہ واقعہ رپورٹ کیا گیا، وہ جائے وقوعہ سے کافی فاصلے پر تھا، اس کے باوجود محض دس منٹ کے اندر مقدمہ درج کر لیا گیا، جو کہ مکمل طور پر ایک منصوبہ بند ڈرامے کی عکاسی کرتا ہے۔
مزید برآں، وفاقی وزیر نے بھارت پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی استعمال کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے میں ملوث ہے۔ انہوں نے کشمیر کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا یہ دعویٰ کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے، حقیقت سے کوسوں دور اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مسئلہ کشمیر ایک تسلیم شدہ بین الاقوامی تنازعہ ہے اور اسے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔
وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج پوری دنیا پاکستان کی امن پسندی اور اصولی موقف کی تعریف کر رہی ہے، جبکہ اس کے برعکس بھارت اپنی ہٹ دھرمی اور جارحانہ پالیسیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کے اس منفی کردار کا نوٹس لے جو خطے کے امن کو تباہ کرنے کے درپے ہے۔
اپنی تقریر کے آخر میں عطا اللہ تارڑ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنی خودمختاری اور قومی وقار پر کسی قسم کا سودا نہیں کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ملک کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار اور یکسو ہے۔ اگر بھارت نے کسی بھی قسم کی جارحیت یا مہم جوئی کرنے کی کوشش کی تو اسے بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے جو خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے، لیکن اس کی امن کی خواہش کو ہماری کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے۔ ملک کا دفاع ہماری اولین ترجیح ہے اور ہماری مسلح افواج ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے عوام کو اطمینان دلایا کہ حکومت ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھا رہی ہے اور بھارت کے ناپاک عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔
