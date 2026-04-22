پہلگام حملہ: بھارت ایک سال بعد بھی الزامات کے ثبوت دینے میں ناکام، وزیر اطلاعات

وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت پہلگام حملے میں ملوث ہونے کے پاکستانی الزامات کا ایک سال گزرنے کے بعد بھی کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکا اور شفاف تحقیقات سے بھی انکاری ہے۔
اسلام آباد (دنیا نیوز) وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بدھ کے روز ایک پریس کانفرنس اور جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ پہلگام حملے کو ایک برس مکمل ہونے کے باوجود بھارت پاکستان پر لگائے گئے الزامات کے حوالے سے ایک بھی ثبوت فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ 22 اپریل 2025 کو پیش آنے والے اس المناک واقعے میں 26 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے جن میں زیادہ تر سیاح شامل تھے اور اسے خطے میں گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران پیش آنے والے ہلاکت خیز ترین واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات
نے واقعے کی برسی کے موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ بھارت نے نہ صرف ٹھوس ثبوت دینے سے گریز کیا بلکہ اس واقعے پر کوئی بھی اطمینان بخش وضاحت بھی پیش نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئی دہلی کی جانب سے پاکستان کی جانب سے غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کی پیشکش کو مسترد کرنا اس کے الزامات کی ساکھ پر بہت بڑے سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ پہلگام میں کیا جانے والا فالس فلیگ آپریشن دراصل اس ذہنیت کا عکاس ہے جو کھوکھلی اور تکبر، غرور اور لالچ پر مبنی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان خود دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور اس واقعے کے متاثرین کے ساتھ ہماری ہمدردیاں موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات نے ان اہم سوالات کو بھی اٹھایا کہ آخر کس طرح واقعے کے چند منٹ کے اندر ہی اس کا پہلا معلوماتی ایف آئی آر رپورٹ درج کر لی گئی، جبکہ سیکیورٹی تجزیہ کاروں نے بھی جائے وقوعہ پر موجود حفاظتی انتظامات میں ہونے والی سنگین کوتاہیوں پر سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ بھارت کس طرح اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات کو بیرونی اور بیرونی معاملات کو اندرونی بنا کر پیش کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ دہشت گردی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کیونکہ بھارت میں دہشت گردی ایک اندرونی مسئلہ ہے لیکن وہ اسے ہمیشہ بیرونی سازش قرار دے کر دنیا کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ایک بین الاقوامی تنازعہ اور اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود مسئلہ ہے، مگر بھارت اسے اپنا اندرونی معاملہ کہہ کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے لیکن بھارت کی جانب سے بے بنیاد الزامات کا سلسلہ خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے جھوٹے بیانیے کا نوٹس لے اور حقیقت پسندانہ رویہ اپنائے تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکے
