پہلگام واقعے میں پاکستان کا ہاتھ: بھارت کے الزامات کی تردید

دفتر خارجہ نے بھارت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ پہلگام واقعے میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی دعووں کو پروپیگنڈا قرار دیا۔
پاکستان نے بھارت کے الزامات کو سختی سے رد کر دیا ہے کہ پہلگام واقعے میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھارتی دعووں کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے یہ پروپیگنڈا مہم ایک ایسے وقت میں چلائی جا رہی ہے جب پاکستان عالمی سطح پر امن اور سلامتی کے لیے فعال طور پر سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ ترجمان نے واضح طور پر کہا کہ بھارت کی جانب سے علاقائی کشیدگی کو ہوا دینے اور داخلی سیاسی مقاصد کے لیے جھوٹے بیانیے پھیلانے کی کوششیں قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال کے آپریشن بنیان المرصوص کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب پاکستان نے مؤثر جواب دیا تو بھارت نے الزامات کے ذریعے حقائق سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ بھارت کی جانب سے یہ رویہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حقائق کو مسخ کرنے اور عالمی رائے کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت کے اشتعال انگیز بیانات، جارحانہ حکمت عملی اور سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے جیسے یک طرفہ اقدامات خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری غیر قانونی اقدامات اور کشمیری عوام کو حق خودارادیت سے محروم رکھنا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی جانب سے کشمیری عوام پر ظلم و جبر جاری ہے اور عالمی برادری کو اس مسئلے پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے ہی کشمیری عوام کے حق خودارادیت کی حمایت کی ہے اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق ادا کرے۔ بھارت کی جانب سے مسلسل منفی پروپیگنڈا مہم کے باوجود پاکستان اپنی سفارتی کوششوں میں ثابت قدم رہے گا اور عالمی برادری کو بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے آگاہ کرتا رہے گا۔ دفتر خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے اور ایسے اقدامات سے گریز کرنے کی تلقین کرے جو علاقائی اور عالمی امن کی کوششوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت کو تناؤ کم کرنے اور مذاکرات کی میز پر آنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جنگ کوئی حل نہیں ہے اور مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن اپنی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کے لیے ہر صورت تیار ہے۔
دفتر خارجہ بھارت پاکستان پہلگام واقعہ جموں و کشمیر