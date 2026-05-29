یوریشین اکنامک فورم سے خطاب میں پیوٹن نے بین الاقوامی AI اتحاد کا اعلان کیا۔
پہلی بار کھیلوں کی دنیا میں ''کتے'' کو ایکریڈیٹیشن کارڈ جاری کیا گیا ہے۔ یوریشین اکنامک فورم سے خطاب میں پیوٹن نے بین الاقوامی AI اتحاد کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ روسی اقدام کا مقصد اے آئی میدان میں امریکی بالادستی کوچیلنج کرنا ہے۔ نئے بین الاقوامی اتحاد میں دنیا کے متعدد ممالک کے کاروباری، سائنسی اور تعلیمی حلقوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس آئندہ سال خودمختار اےآئی ماڈلز اور انفرا اسٹرکچر پر گفتگو کیلئے انٹرنیشنل میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ بانی اراکین میں BRICS کے بنیادی ممالک شامل ہیں جو کہ برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ ہیں۔ سربیا اور انڈونیشیا بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 20 سے 28 ممالک یا اداروں کی شرکت کی نشاندہی کی گئی ہے.
