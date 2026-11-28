پہلے پاکستانی خلاباز محمد ذیشان علی تیانگونگ اسٹیشن پر پہنچ گئے
وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کے خلائی اسٹیشن تیانگونگ پر موجود پہلے پاکستانی خلاباز محمد ذیشان علی سے ملاقات کی۔
پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا دور دراز ہوا جب چین کے خلائی اسٹیشن تیانگونگ پر پہلے پاکستانی خلاباز محمد ذیشان علی نے اپنے مشن کا آغاز کر لیا۔ وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اسلام آباد میں اسپیس اینڈ اپر ایٹموسفیئر ریسرچ کمیشن سپارکو کا دورہ کیا۔ اس موقع پر دونوں قیادت نے براہ راست رابطے کے ذریعے محمد ذیشان علی سے بات کی۔
تاریخی کامیابی کا اعلان اور فورمز کا جائزہ
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے باعثِ فخر ہے۔ انہوں نے محمد ذیشان علی کو تاریخی خلائی مشن پر مبارکباد دی اور کہا کہ ان کی کامیابی پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ وزیراعظم نے مشن میں شریک چینی خلابازوں اور محمد ذیشان علی کی تربیت میں معاونت کرنے والے تمام ماہرین اور ساتھیوں کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا۔Also readجاکی بلوز بایبر کی گالف کلب اور اسٹائل کا منفرد ملاپ
سپریم کمانڈر کا پاک چین شراکت داری پر زور
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے محمد ذیشان علی سے براہ راست گفتگو کی اور کہا کہ مسلح افواج کو اس تاریخی کامیابی پر فخر ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ خلائی اسٹیشن میں موجودگی پاکستان اور چین کی آزمودہ اسٹریٹجک شراکت داری کا قابلِ فخر ثبوت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاک چین دوستی کو ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہرا قرار دیا۔
خلاباز کی طرف سے ذمہ داریوں کی انجام دہی
خلاباز محمد ذیشان علی نے زمین سے 400 کلومیٹر بلندی پر 7.9 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ طے شدہ منصوبے کے مطابق ذمہ داریاں بہترین انداز میں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محمد ذیشان علی نے تصدیق کی کہ وہ چین کے خلائی اسٹیشن پر اپنی ذمہ داریاں اور تحقیقی کام پوری لگن سے انجام دے رہے ہیں۔
سائنسی تحقیق اور عالمی برادری کے فائدے
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ خلا کو پُرامن مقاصد اور انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ خلائی اسٹیشن پر کیے جانے والے تجربات پوری عالمی برادری کے سائنسی علم میں اضافے کا ذریعہ بنیں گے۔ وزیراعظم کی جانب سے سپارکو کی قیادت اور چائنا نیشنل اسپیس ایجنسی کو شاندار کامیابی پر دلی مبارکباد دی گئی۔
نئی بلندیوں کا عزم اور نوجوانوں کے لیے پیغام
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ نئی سرحدوں اور خلائی تحقیق کے نئے امکانات کے دروازے کھل گئے ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ تاریخی سنگِ میل پاکستان کو مزید کامیابیوں اور نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ محمد ذیشان علی نے حوصلہ افزا کلمات کو سائنسی تحقیق میں مزید تحریک قرار دیا اور کہا کہ وہ پاک چین دوستی کو مزید بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔
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