پیرس بروسنان نے رابرٹ پیٹنسن کو جیمز بانڈ بننے پر مبارکباد دی
آئرش اداکار پیرس بروسنان نے امریکشن اسٹوڈیو کے نئے اعلان کی تصدیق کرتے ہوئے رابرٹ پیٹنسن کو جیمز بانڈ کا کردار نبھانے پر مبارکباد دی ہے۔
آئرش اداکار پیرس بروسنان نے تازہ ترین خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے رابرٹ پیٹنسن کو جیمز بانڈ بننے پر مبارکباد دی ہے۔ بروسنان نے سوشل میڈیا پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نئے اداکار کو یہ مشہور کردار نبھانے کی دعوت دی ہے۔
پیرس بروسنان کا سوشل میڈیا پیغام
پیرس بروسنان نے انسٹاگرام پر ایک سیاہ و سفید تصویر شیئر کی جس میں رابرٹ پیٹنسن کو ٹکسائیڈ پہنے اور ہاتھ میں ہتھیار لیے دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے تصویر کے ساتھ لکھا کہ پیٹنسن شاندار ثابت ہوں گے اور اس بات کا لطف اٹھائیں۔ بروسنان نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ انہیں پیٹنسن کے کاوشوں کو دیکھنا خوشگوار لگا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اداکار مسلسل بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں اور وہ مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔Also readڈیوڈ گیبریلڈی نے 43.5 سیکنڈ میں آئرس لیبرٹی کی پینٹنگ کر کے عالمی ریکارڈ بنایا
پیرس بروسنان نے اپنے پیغام کو آئرش لفظ 'گری مور' یعنی بڑا پیار لکھ کر ختم کیا۔ یہ پیغام انہوں نے 1995 سے 2021 تک مختلف ادوار میں بانڈ کی حیثیت سے کام کرنے والے اداکاروں کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ بروسنان نے یہ کردار چار فلموں میں ادا کیا جن میں 'گولڈن آئی' اور 'ٹومورو نِوور ڈیز' شامل ہیں۔
امریکن ایم جی ایم کا باضابطہ اعلان
امریکن ایم جی ایم اسٹوڈیوز نے منگل کے روز باضابطہ طور پر رابرٹ پیٹنسن کو جیمز بانڈ کا کردار ادا کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان ماہوں سے چل رہی افواہوں اور اندازوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ پیٹنسن کو سپی ایجنٹ کے اہم ترین کردار میں ساتواں اداکار مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اعلان ڈینیل کریگ کے استعفیٰ کے بعد دیا گیا ہے جو اس کردار سے الگ ہو چکے ہیں۔
رابرٹ پیٹنسن نے اس سے قبل 'ٹوئلائٹ' سیریز میں ویمپائر کا کردار ادا کر کے عالمی شہرت حاصل کی تھی۔ انہوں نے بعد ازاں بیٹ مین کے کردار میں بھی کام کیا جو کہ ان کی کامیابی کا ایک بڑا حصہ تھا۔ اس نئی ذمہ داری کے ساتھ وہ فیچر فلموں کی دنیا میں ایک نئے باب کا آغاز کریں گے۔
دیگر اداکاروں کا ردعمل
جارج لینزی نے بھی نئے اعلان پر اپنی رائے کا اظہار کیا جو کہ 1969 کی فلم 'آن ہر میجسٹی سیکریٹ سروس' میں اہم کردار کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پیٹنسن کو دنیا کے سب سے منفرد کلب میں خوش آمدید کہا۔ لینزی کا اس پیغام کا مقصد نئے اداکار کو بہت کامیاب مستقبل کی پیشگوئی کرنا تھا۔
ڈینیل کریگ نے ابھی تک رابرٹ پیٹنسن کی نامزدگی پر کوئی ردعمل نہیں دیا ہے۔ کریگ نے 2006 سے 2021 تک پانچ فلموں میں بانڈ کا کردار ادا کیا تھا۔ ان کے دور میں فرینچائز نے بہت سی کامیابیاں حاصل کیں۔ ان کا خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئندہ فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔
اس کردار کی اہمیت اور مستقبل
جیمز بانڈ کی فرینچائز کی تاریخ میں یہ ایک اہم موڑ ہے کیونکہ اس کے مختلف اداکاروں نے اسے زندگی دی ہے۔ نئے اداکار کے انتخاب سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ کہانی آگے کیسے آگے بڑھے گی۔ امریکن ایم جی ایم کے اس فیصلے سے صنعت میں نئی جان ڈالنے کی توقع ہے۔
پیٹنسن کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ وہ ایک ایسے کردار میں ہیں جو سالوں سے عوام کا پسندیدہ رہا ہے۔ انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ اپنی پہچان کو برقرار رکھیں۔ اس نئی شروعات سے ان کے کیریئر میں ایک نیا موڑ آئے گا۔
علاقائی اور عالمی سطح پر اس خبر کو گہمی سے دیکھا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی فرینچائز کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یہاں تک کہ سابق اداکار بھی نئے آغاز کو سراہ رہے ہیں۔
امریکن ایم جی ایم اسٹوڈیوز کے اس اعلان نے فلموں کی دنیا میں ایک نیا لہر پیدا کر دی ہے۔ یہ تبدیلی نہ صرف اداکاروں بلکہ سامعین کے لیے بھی اہم ہے۔ وہ جلد ہی نئی فلموں میں تبدیلیوں کو دیکھ سکیں گے۔
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