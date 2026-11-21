پیرو میں 6.8 شدت کا زلزلہ، Lima میں عوام سڑکوں پر
پیرو کے مرکزی علاقے Junin میں 6.8 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے Lima میں عوام گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے تاہم ابھی تک کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔
پیرو کے مرکزی علاقے Junin میں 6.8 شدت کا زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے وینٹی لیما میں بڑی تعداد میں عوام اپنی رہائش گاہوں سے باہر نکل کر سڑکوں پر آ گئے۔ جرمن تحقیقی مرکز آف سائنسز (German Research Centre for Geosciences) کے مطابق یہ زلزلہ جمعہ کو واقع ہوا، جبکہ پیرو کے جیوفیزیکل انسٹی ٹیوٹ نے اس کی گہرائی 129 کلومیٹر بتائی ہے۔ تاہم، ابھی تک کسی قسم کے جانی نقصان یا بڑے پیمانے پر تباہی کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔
زلزلے کی تفصیلات اور متاثرہ علاقے
اس زلزلہ کی لہریں وینٹی لیما تک محسوس کی گئیں، جو Junin پریفیکچر سے تقریباً 320 کلومیٹر (200 میل) مغرب میں واقع ہے۔ Vicente Quispe، جو کہ Junin پریفیکچر کے ایک مقامی کونسلر ہیں، نے مقامی نشریاتی ادارے RPP کو بتایا کہ ابھی تک حکام کے پاس کسی بھی قسم کے نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جب اس علاقے میں 6.8 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔Also readپنجاب میں کورونا وائرس کے کیسزکی شرح میں اضافہ
توانائی اور کان کنی کے شعبے کا اثر
Junin علاقہ پیرو کی معیشت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں متعدد درمیانے پیمانے والی کان کنی کی فعالیت موجود ہیں۔ Chinalco کے زیرِانتظام Toromocho کان، جو پیرو کا سب سے بڑا تانبے کا کان ہے، اسی علاقے میں واقع ہے۔ پیرو دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تانبے کا پیدا کنندہ ہے، اور کان کنی اس ملک کی معیشت کے اہم ستونوں میں سے ایک ہے، لہذا کسی بھی بڑے زلزلے کا اس شعبے پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔
بحر ہدایت کی آتش فشاں زون کی خطرات
پیرو بحر الکاہل (Pacific Ring of Fire) کے کنارے واقع ہے، جو سیزمک طور پر غیر مستحکم علاقوں میں سے ایک ہے جہاں ٹیکٹونک پلیٹس کے حرکت پانے کی وجہ سے بار بار زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اس طبیعیاتی حقیقت کی وجہ سے پیرو میں زلزلوں کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، جس کی وجہ سے مقامی حکام اور شہری ہر وقت اہتمام اور تیاری کی حالت میں رہتے ہیں۔
مقامی حکام اور عوام کی صورتحال
زلزلہ آنے کے بعد Vicente Quispe کی جانب سے دی گئی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، مقامی انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ ابھی تک کسی بھی عمارت یا انفراسٹرکچر کو کوئی شدید نقصان نہیں پہنچا۔ تاہم، زلزلے کی شدت اتنی تھی کہ Lima کے باشندوں کو اپنی حفاظت کے لیے گھروں سے باہر نکلنا پڑا۔ یہ صورتحال اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگرچہ ابھی تک کسی بڑی تباہی کی خبر نہیں ہے، لیکن مستقبل کے لیے احتیاطی تدابیر جاری رہنی چاہئیں۔
معاشی اور سیاحتی اثرات کا جائزہ
پیرو کی معیشت میں کان کنی کا حصہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر تانبے اور دھاتوں کی برآمدات کی وجہ سے، لہذا کسی بھی بڑے زلزلے کا اس شعبے پر اثر پڑنے کا امکان رہتا ہے۔ Junin علاقہ، جہاں زلزلہ آیا، وہاں موجود Toromocho جیسے بڑے کان کی فعالیت اگر متاثر ہوتی ہے تو پیرو کی عالمی تانبے کی سپلائی چین پر اثر پڑ سکتا ہے۔ مقامی حکام ابھی تک کسی بھی قسم کے معاشی نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکے ہیں، لیکن ان کی نگرانی جاری ہے۔
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