پیروں میں جلن اور سنسناہٹ کی بڑھتی ہوئی وجوہات اور فوری احتیاطی تدابیر
پیروں میں مسلسل جلن اور سنسناہٹ کی پیچیدہ طبی وجوہات جیسے ذیابیطس، تھائیرائیڈ، وٹامنز کی کمی اور گردوں کے امراض کا تفصیلی جائزہ اور فوری طبی مشورے۔
طبی ماہرین کی طرف سے جاری کردہ اہم طبی رہنمائی کے مطابق پیروں میں مسلسل جلن اور سنسناہٹ محسوس ہونا ایک ایسی علامت ہے جس کی پیچھے متعدد سنگین طبی وجوہات کارفرما ہو سکتی ہیں۔ اس کیفیت کی سب سے عام اور شناخت شدہ وجہ ذیابیطس ہے، کیونکہ خون میں شوگر کی مسلسل زیادتی وقت کے ساتھ ساتھ اعصاب کو مستقل نقصان پہنچا سکتی ہے، جس کا براہ راست اثر پیروں کی حساسیت پر مرتکز ہوتا ہے۔ تاہم اس تکلیف دہ کیفیت کی شناخت صرف شوگر کی سطح تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کئی دوسری پیچیدہ طبی وجوہات بھی موجود ہیں جن سے آگاہی ضروری ہے۔
تھائیرائیڈ اور انفیکشنز کا اعصابی نظام پر اثر
جب تھائیرائیڈ گلینڈ جسم کو اس کی ضرورت کے مطابق ہارمونز پیدا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو جسم کے مختلف حیاتیاتی افعال شدید متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہارمونز کا یہ عدم توازن براہِ راست اعصاب کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پیروں میں شدید درد یا مستقل جھنجھناہٹ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ ہارمونل عدم توازن صرف تھکاوٹ کا سبب نہیں بلکہ یہ اعصابی نظام کی سالمیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
بعض اوقات انفیکشنز بھی اعصابی نظام کو شدید متاثر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پیروں میں سنسناہٹ یا جھنجھناہٹ کا شکار افراد بڑھ رہے ہیں۔ ایچ آئی وی، لائم بیماری اور سفلس ان خطرناک بیماریوں میں شامل ہیں جن کے باعث مریضوں کو پیروں میں غیر معمولی جھنجھناہٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق یہ انفیکشنز اعصابی خلیات کو متاثر کر کے سینسرز کو کمزور کر دیتے ہیں، جس سے مریض کو چلنے پھرنے میں دشواری اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
وٹامنز کی کمی اور گردوں کے امراض کا کردار
وٹامن بی 12 کی کمی اعصاب کی صحت کو براہِ راست متاثر کرتی ہے اور پیروں میں جھنجھناہٹ کا بڑا سبب بنتی ہے۔ یہ غذائی کمی خاص طور پر ان افراد میں زیادہ دیکھی جاتی ہے جن کی روزمرہ کی غذا میں جانوروں سے حاصل ہونے والی غذائیں انتہائی کم ہوتی ہیں۔ دوسری جانب، وٹامن بی 1 اور بی 6 کی ضرورت سے زیادہ مقدار بھی اعصابی مسائل اور پیروں میں سنسناہٹ کا سبب بن سکتی ہے، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ غذائی توازن کا برقرار رہنا ہی بہترین علاج ہے۔
گردے جب خون سے فاضل اور زہریلے مادے مناسب طریقے سے خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو یہ مادے جسم میں جمع ہونے لگتے ہیں۔ اس کیفیت کے نتیجے میں اعصاب شدید متاثر ہوتے ہیں اور پیروں میں جھنجھناہٹ یا درد محسوس ہوتا ہے۔ گردوں کی کمزوری کا یہ اثر اس وقت زیادہ خطرناک ہوتا ہے جب مریض کو پہلے سے ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہو، کیونکہ ایسی صورتحال میں اعصابی نظام کو نقصان پہنچنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔
ایتھلیٹس فُٹ اور عارضی سکون کے لیے تدابیر
ایتھلیٹس فُٹ پاؤں میں ہونے والا ایک فنگل انفیکشن ہے جو جدید طرز زندگی میں عام ہو گیا ہے۔ اس انفیکشن کی وجہ سے جلد خشک، چکنی یا چھلکے دار ہوسکتی ہے، جبکہ تلووں کی رنگت سفید پڑنے اور شدید جلن محسوس ہونے جیسی علامات بھی سامنے آسکتی ہیں۔ یہ انفیکشن کھلے جگہوں پر بے حیثی کے باعث پھیلتا ہے اور اگر مناسب علاج نہ کیا جائے تو یہ بیکٹیریل انفیکشن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔
پیروں میں جلن اور سوئیاں چبھنے جیسی کیفیت میں کچھ آسان تدابیر عارضی سکون دے سکتی ہیں، جیسے کہ پاؤں کو تھوڑی دیر ٹھنڈے پانی میں رکھنا، جس سے جلن میں کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنے سے خون کی گردش بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے، تاہم زیادہ دباؤ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ باقاعدہ ہلکی ورزش بھی دورانِ خون بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، جس سے پیروں تک آکسیجن کی فراہمی بہتر ہوتی ہے، لیکن یہ تدابیر بنیادی بیماری کا علاج نہیں ہیں۔
اگر پیروں میں جلن یا جھنجھناہٹ مسلسل برقرار رہے تو ڈاکٹر سے معائنہ کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اصل وجہ معلوم کرکے مناسب علاج کیا جا سکے۔ خود تشخیص یا گھریلو نسخوں پر انحصار کرنے کے بجائے ماہر امراضِ جلد یا نیورولوجسٹ سے رجوع کرنا ہی بہترین راستہ ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہونے کے ناتے، ہم اس طرح کی طبی آگاہی کو عوامی بہتری کے لیے جاری رکھتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔
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