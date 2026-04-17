پیشاب کے بعد قطرے ٹپکنے کا مسئلہ: وجوہات، علامات اور مؤثر حل

پیشاب کے بعد قطرے ٹپکنے کے مسئلے کو 'پوسٹ وائڈ ڈربلنگ' (پی وی ڈی) کہتے ہیں۔ یہ مرض صرف بڑھاپے میں نہیں ہوتا بلکہ نوجوانوں میں بھی عام ہے۔ اس سے خود اعتمادی متاثر ہوسکتی ہے۔ مضمون میں اس مسئلے کی وجوہات، علامات اور اس سے نجات کے آسان طریقے بتائے گئے ہیں۔
پیشاب کے بعد قطرے ٹپکنے کے مسئلے کو طبی زبان میں ' پوسٹ وائڈ ڈربلنگ ' (پی وی ڈی) کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جب پیشاب کرنے کے کچھ سیکنڈز کے بعد یا بیت الخلا سے نکلنے کے دوران یا فوراً بعد پیشاب کے چند قطرے غیر ارادی طور پر خارج ہو جاتے ہیں۔
اگرچہ بہت سے لوگ اسے ایک معمولی معاملہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ مردوں کی روزمرہ زندگی، ان کے اعتماد اور نفسیاتی صحت پر نمایاں اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ عام غلط فہمی ہے کہ یہ مسئلہ صرف بڑھاپے میں ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ نوجوان افراد میں بھی کافی عام ہے۔
بہت سے مرد اس تجربے سے گزرتے ہیں جہاں پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے خود بخود نکل جاتے ہیں، جس سے ان کا زیر جامہ یا لباس گیلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس دوران انہیں تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے۔
دن کے اوقات میں، خاص طور پر دفتر میں یا سفر کے دوران، پیشاب کے ان قطروں کا آنا متاثرہ شخص کو اپنے گیلو لباس کا احساس دلا سکتا ہے اور انہیں بے چینی کا شکار کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ بار بار اپنے کپڑوں کو چیک کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس سے ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے اور خود اعتمادی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق، یہ کوئی سنگین بیماری نہیں ہے اور باقاعدہ ورزش، چند سادہ طریقوں اور پیشاب کرنے کے درست اصولوں پر عمل کر کے اسے آسانی سے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی وجوہات، علامات اور مؤثر ترین حل کو سمجھنا ضروری ہے
