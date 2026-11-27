پیشِ خیمہ: لیبیا میں مچلہ ڈوبنے کے معاملے میں پاکستانی شہریوں کی شناخت غیر یقینی
وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں معیاری تحقیق اور برآمدات کے فروغ پر زور دیا گیا۔ اس دوران لیبیا میں حادثے میں گمشدہ پاکستانیوں کی تصدیق کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔
لیبیا میں مچھلی کے ماہی گیروں کے قافلے کے ڈوبنے کے واقعے میں متاثرہ پاکستان ی شہریوں کی موجودہ شناخت کے حوالے سے سرکاری ذرائع نے واضح کیا ہے کہ ابھی تک کسی بھی پاکستان ی کا تعین حتمی طور پر ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ انسانی جانوں کے نقصان کی خبروں کے تناظر میں حکومتی سطح پر احتیاط برتنے اور متاثرہ خاندانوں سے رابطے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
پیشِ خیمہ: معیشت کو تیز کرنے کے نئے اقدامات
وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں پاکستان ساائنس اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کونسل (پی سی ایس آئی آر) کے امور کے جائزے کے لیے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے زور دیا کہ محکمہ تحقیق کو ملک کی مصنوعات کی عالمی منڈی میں مقابلہ کرنے والی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے مزید مؤثر انداز میں فعال کیا جانا چاہیے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کی مانگ بڑھانے کے لیے تحقیق اور ترقی کا سلسلہ جدید معیارات کے مطابق ڈھالا جانا ضروری ہے۔Also readDRAP Ensures Local Medicines for Rare Diseases
تحقیقی ادارے کی کردار سازی اور برآمداتی حوصلہ افزائی
پی سی ایس آئی آر کی ذمہ داریوں کا جائزہ لیتے ہوئے وزیراعظم نے ہدایت کی کہ یہ ادارہ ملکی معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کرے۔ انہوں نے ادارے کو یہ ہدایت دی کہ وہ اپنی تحقیقی کامیابیوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی صنعتوں کو بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے قابل بنائیں۔ اس مقصد کے لیے چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو بھی سہولیات فراہم کرنا ہوں گی تاکہ وہ اپنی پیداوار میں معیار لے سکیں۔
نوجوانوں کے لیے فنی اور صنعتی تربیت کا منصوبہ
وزیراعظم شہباز شریف نے نیشنل ویکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن (NAVTTC) کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کی ہدایت کی ہے تاکہ نوجوان نسل کو جدید فنی اور صنعتی تربیت دی جا سکے۔ یہ اقدام صنعتی شعبے میں مہارت کی کمی کو ختم کرنے اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع سے روشناس کرانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے پی سی ایس آئی آر کے پیرامیٹرز، کارکردگی اور مستقبل کے ممکنہ کردار کا جائزہ لینے کے لیے تیسرے فریق کے سروے کی رپورٹ طلب کی ہے۔
چھوٹی صنعتوں کے لیے قرضوں کی سہولیات میں آسانی
معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے سلسلے میں وزیراعظم نے چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں (SMEs) کے لیے قرضوں کے حصول میں آسانی لانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتیں ہی ہیں۔ اس حوالے سے انتظامی کارروائیوں میں آسانی لانے اور فنڈز تک پہنچ میں بہتری لانا ایک اہم نکتہ ہے جس پر فوری عملدرآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔
ملکی معیشت میں برآمداتی اضافے کے لیے نئی حکمت عملی
اس اجلاس کے دوران طے پایا کہ پی سی ایس آئی آر کا کردار صرف تحقیقی حدود تک محدود نہ رہے بلکہ وہ برآمدی تشہیر کے ایک مؤثر نظام کی تشکیل میں بھی شریک ہو۔ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تحقیق کے ذریعے صنعتوں کی پائیدار ترقی کو یقینی بنائیں۔ اس مقصد کے لیے صنعتی شعبے کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ایسی رپورٹس تیار کی جائیں گی جو ملکی پیداوار کی عالمی ضروریات کے مطابق اصلاحات کی راہ ہموار کریں۔
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