پیغام اسلام کانفرنس نے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کو امن کے رہنماؤں کے طور پر اعلان کیا

پیغام اسلام کانفرنس نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید اسیم منیر کو امن کے رہنماؤں کے طور پر اعلان کیا ہے۔ کانفرنس نے حکومت اور مسلح افواج کی حمایت کی ہے اور ایران پر حملوں کی مذمت کی ہے۔
اسلام آباد (دنیا نیوز) - پیغام اسلام کانفرنس نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید اسیم منیر ، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کو امن کے رہنماؤں کے طور پر اعلان کیا ہے۔ پیغام اسلام کانفرنس کے اعلان کا اعلان وزیراعظم کے معاون اور پاکستان اولما کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے یہاں wednesday کو کیا۔ کانفرنس کے اعلان کے مطابق، 'اس کانفرنس نے حکومت اور مسلح افواج کی حمایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مرکہ حق کی کامیابی کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید اسیم منیر ، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کو امن کے رہنماؤں کے طور پر اعلان کیا گیا ہے۔' اعلان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کانفرنس ایران پر حملوں کی مذمت کرتی ہے، اور ایران کے حملوں پر بھی ایران کے حملوں کی مذمت کرتی ہے۔ کانفرنس کے اعلان کے مطابق، امام اہل البیت کی بھی آئندہ ساتویں کانفرنس میں شرکت ہوگی۔ اس کانفرنس نے مولانا ایدروس کی قتل کی مذمت کی ہے۔ کانفرنس نے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کو بھی بونیانم مارسووس آپریشن میں ہندوستان سے فتح کے لیے مبارکباد دی ہے۔ لیٹ کول خالد حسین کے جنازے کو روالپنڈی میں کامل اعزاز کے ساتھ ادا کیا گیا ہے.
