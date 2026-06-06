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پیمئر نے محسن نقوی کو مذاکرات کے عمل کے متعلق پاکستان کی پوزیشن پر مشورہ دیا

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پیمئر نے محسن نقوی کو مذاکرات کے عمل کے متعلق پاکستان کی پوزیشن پر مشورہ دیا
پیمئر شہباز شریفمحسن نقویمذاکرات کے عمل
📆06/06/2026 6:08 pm
📰BOLNETWORK
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پیمئر شہباز شریف نے محسن نقوی کو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے عمل کے متعلق پاکستان کی پوزیشن پر مشورہ دیا ہے۔ محسن نقوی نے اہم سرکاری دورے کے لیے تہران پہنچے ہیں جہاں انہوں نے سینئر ایرانی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کا اہتمام کیا ہے۔

پیمئر نے محسن نقوی کو مذاکرات کے عمل کے متعلق پاکستان کی پوزیشن پر مشورہ دیا گیا ہے۔ وفاقی انٹریر منسٹر محسن نقوی نے اہم سرکاری دورے کے لیے تہران پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے سینئر ایرانی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کا اہتمام کیا ہے۔ محسن نقوی اپنے دورے کے دوران ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی کاشانی کی جانب سے ایک خصوصی پیغام شہباز شریف سے لے کر گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ انٹریر منسٹر عباس عراقچی سے بھی ملاقات کرنے کی توقع ہے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے محسن نقوی کو ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے متعلق خصوصی تعلیمات فراہم کیں۔ شہباز شریف اور ملک کی سیاسی صورتحال، علاقائی ترقی اور اہم معاملات کے متعلق سینئر عہدیداروں کے ساتھ مشاورت کی۔ ان ملاقاتوں میں علاقائی ترقیاتی تبدیلیوں اور پاکستان کی اہم ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیمئر نے محسن نقوی کو مذاکرات کے عمل کے متعلق پاکستان کی پوزیشن پر مشورہ دیا گیا ہے، اس کے علاوہ علاقائی امن و استحکام پر بھی مشورہ دیا گیا ہے.

پیمئر نے محسن نقوی کو مذاکرات کے عمل کے متعلق پاکستان کی پوزیشن پر مشورہ دیا گیا ہے۔ وفاقی انٹریر منسٹر محسن نقوی نے اہم سرکاری دورے کے لیے تہران پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے سینئر ایرانی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کا اہتمام کیا ہے۔ محسن نقوی اپنے دورے کے دوران ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی کاشانی کی جانب سے ایک خصوصی پیغام شہباز شریف سے لے کر گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ انٹریر منسٹر عباس عراقچی سے بھی ملاقات کرنے کی توقع ہے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے محسن نقوی کو ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے متعلق خصوصی تعلیمات فراہم کیں۔ شہباز شریف اور ملک کی سیاسی صورتحال، علاقائی ترقی اور اہم معاملات کے متعلق سینئر عہدیداروں کے ساتھ مشاورت کی۔ ان ملاقاتوں میں علاقائی ترقیاتی تبدیلیوں اور پاکستان کی اہم ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیمئر نے محسن نقوی کو مذاکرات کے عمل کے متعلق پاکستان کی پوزیشن پر مشورہ دیا گیا ہے، اس کے علاوہ علاقائی امن و استحکام پر بھی مشورہ دیا گیا ہے

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پیمئر شہباز شریف محسن نقوی مذاکرات کے عمل پاکستان کی پوزیشن ایران اور امریکہ

 

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