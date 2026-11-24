پیم شاہباز شریف نے گورنر کنڈی کو ایپیک کمیٹی کے فیصلوں پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی
پاکستان کے وزیراعظم شاہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی سے اسلام آباد میں ملاقات کی جس میں صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے، امن و امان کی صورتحال اور عوامی بہبود کے منصوبوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔
پاکستان کے وزیراعظم شاہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے، پائیز امن کی بحالی اور عوامی بہبود کے فروغ کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ یہ اہم یقین دہانی اسلام آباد میں منگل کے روز دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اعلیٰ سطحی ملاقات کے دوران کی گئی، جس میں صوبے کی موجودہ قانون و نظم کی صورتحال اور دہشت گردی سے نمٹنے کے انتظامات پر گہری غور و فکر کی گئی۔
ایپیک کمیٹی کے فیصلوں پر عملدرآمد کی یقین دہانی
وزیراعظم شاہباز شریف نے اس ملاقات کے دوران واضح طور پر یہ بات کہی کہ ایپیک کمیٹی کے اجلاس میں کیے گئے تمام فیصلوں پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے بھرپور مدد فراہم کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان اقدامات کا مقصد صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا اور عوام کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ شاہباز شریف نے اپنے بیان میں یہ بھی زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف کشمکش میں شہید ہونے والے سیکیورٹی فورسز اور خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکاروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور وفاقی حکومت ان کے عزم کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری رکھے گی۔Also readChina extends key mineral export relief in U.S. trade dispute
صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ترقیاتی منصوبے
ملاقات کے دوران وزیراعظم نے ہدایت دی کہ موجودہ تمام وسائل کا استعمال کرتے ہوئے صوبے کے باشندوں کے لیے صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے خاص طور پر سماجی ترقی کے اشاریوں، خاص طور پر صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری لانے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شاہباز شریف نے اس بات پر بھی واضح کیا کہ نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں میں شریک کرنے اور انہیں مثبت سمت میں موڑنے کے لیے کھیل کے شعبے میں سہولیات کا اضافہ کیا جائے گا تاکہ وہ معاشی اور سماجی ترقی کا حصہ بن سکیں۔
گورنر کی جانب سے قانون و نظم کی صورتحال پر بریفنگ
خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیراعظم کو صوبے میں قانون و نظم کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنے دفتر اور خیبر پختونخوا ایڈوائزری کونسل کے تحت کی گئی کوششوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے وفاقی رہنما کو تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صوبائی انتظامیہ سیکیورٹی چیلنجز کو حل کرنے کے لیے جاری کوششوں کو مزید تیز کرنے پر کام کر رہی ہے۔ گورنر کنڈی نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ صوبے کے باشندوں کی بہبود اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کون سے نئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو فوری سہولیات میسر آسکیں۔
آئندہ اقدامات اور صوبائی بہبود کا نقشہ
اس ملاقات کے اختتام پر دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے اور معاشی استحکام لانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ وزارتِ عظمیٰ کے ذرائع کے مطابق، ایپیک کمیٹی کے تحت کیے گئے تمام فیصلوں کے نفاذ کے لیے جلد ہی ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دی جائے گی جو صوبے کے مختلف اضلاع میں زمینی حقائق کا جائزہ لے کر رپورٹ تیار کرے گی۔ وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ ان مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئے گی اور عوام کو صحت، تعلیم اور روزگار کے بہتر مواقع میسر آئیں گے، جس سے صوبے کی اجتماعی ترقی کو نئی شکل ملے گی۔
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