پینٹاگون کے سربراہ پیٹ ہیگسیٹ کی آرمینگٹن قبرستان میں ہنگامہ خیزی
ورثرز ڈے پر آرمینگٹن نیشنل قبرستان میں پینٹاگون کے سربراہ پیٹ ہیگسیٹ اور ان کے ہمراہیوں کی طرف سے احترام کی پابندی نہ کرنے پر فوجی پہرے دار کی جانب سے شدید تنبیہ کی گئی۔
امریکی وزیرِ دفاع پیٹ ہیگسیٹ اور ان کے قریبی ساتھیوں پر آرمینگٹن نیشنل قبرستان میں وارثز ڈے کے موقع پر ایک فوجی پہرے دار کی جانب سے سخت تنبیہ کی گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہیگسیٹ اور ان کے گروپ نے غیر معروف جنگجوؤں کی قبر کے پاس تصویریں کھنچواتے ہوئے ہنسی مذاق اور آوازوں کی آہنگی پیدا کی۔
واقعہ کی تفصیلات اور ابتدائی ردعمل
ہفتہ کو آرمینگٹن نیشنل قبرستان میں غیر معروف جنگجوؤں کی قبر کے پاس منظر عام پر آنے والے ویڈیو کلپس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک امریکی آرمی سینٹینل نے زور دار آواز میں چيخ کر کہا کہ تمام زائرین کو ہمیشہ خاموشی اور احترام کا ماحول برقرار رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہیگسیٹ، جو کہ وزیرِ دفاع ہیں، اور ان کے ہمراہ افراد کے ہنسنے اور بات چیت کرنے کی آوازیں واضح طور پر سنائی دیں۔Also readمحمد غازی غوری کا سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میں کامیابی کا یقین
اس واقعے کی تصدیق سی این این نے کی جس کے مطابق تصویروں میں دکھائی جانے والی ٹیم میں پیٹ ہیگسیٹ کے ساتھ ان کی اہلیہ جینفر، چیف آف اسٹاف رکی باریا، ڈپٹی چیف آف اسٹاف پیٹرک ویور اور سینئر ایڈوائزر ٹامی رڈابیگھ شامل تھیں۔ ان تمام افراد نے تیسری نومبر کو ایک سرکاری تقریب کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شرکت کے بعد اس مقام پر مختصر طور پر وقت گزارا۔
پینٹاگون کی جانب سے دفاعی بیان اور وضاحت
پینٹاگون کے چیہ پریس سیکرٹیری سوان پارنیل نے این بی سی نیوز کو دیئے گئے ایک بیان میں موقف اپنایا کہ وزیرِ دفاع ہیگسیٹ اور محکمہ جنگ ہمیشہ فوجیوں کے شہادتوں کا احترام کرتے رہے ہیں۔ پارنیل نے وضاحت کی کہ اس سنجیدہ دن کی یادگار مناسبت سے، ایک فوجی نے درست طریقے سے اور باادبیت سب کو مناسب لباس اور رویے کی پابندی کا یاد دلایا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیرِ دفاع اپنی عہدے کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اپنی موزونیت کو دوبارہ ظاہر کر رہے ہیں اور امریکی فوجیوں اور خواتین کی حفاظت کے لیے کی گئی قربانیوں کی قدر کرنا ان کا بنیادی اصول ہے۔
سیاسی اور سماجی حلقوں سے تنقیدی ردعمل
ورجینیا کی کانگریس خاتون گین موئر نے ایکس (پرے) نامی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سخت تنقید کی اور الزام لگایا کہ ہیگسیٹ اپنے عہدے کے لیے مکمل طور پر نااہل ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک دن پہلے انہیں ایمیچمنٹ (معافی مانگنے یا استعفے) سے بچ جانے کے باوجود، انہوں نے غیر معروف جنگجوؤں کی مقدس قبر کی حرمت کا مذاق اڑا کر فوجی اہلکاروں کے جذبات مجروح کیے۔
یہ واقعہ اس مقام پر پیش آیا جہاں پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اور کوریا کی جنگ میں شہید ہونے والے امریکی فوجیوں کو سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اس قبرستان میں ویتنام کی جنگ کے ایک جنگجو کی خالی قبر بھی موجود ہے، جو ان فوجیوں کی یادگار کے لیے ہے جنہیں سرکاری خدمات کے دوران گمشدہ قرار دیا گیا یا مارا گیا۔
مقامی اہمیت اور مستقبل کے امکانات
آرمینگٹن نیشنل قبرستان امریکہ کی فوجی تاریخ کا ایک انتہائی اہم مقام ہے اور یہاں کے قوانین زائرین کے لیے انتہائی سخت ہیں۔ اس واقعے نے اس بات کی نشاندہی کی کہ حتی کہ سب سے عہدیدار عہدے پر فائز افراد بھی اس قسم کے مقدس مقامات پر اپنی ذاتی حرکات و سکنات پر سختی سے قابو رکھتے ہیں۔
موجودہ صورتحال میں یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس تنازعے کے بعد ہیگسیٹ کی پالیسیوں یا عوامی تصویر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، تاہم پینٹاگون کی جانب سے دیے گئے باضابطہ بیان سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔
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