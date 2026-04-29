پینٹاگون نے ٹرمپ کو ایران جنگ کی مکمل تصویر نہیں دی: امریکی جریدے کی رپورٹ

امریکی جریدے دی اٹلانٹک کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جنگ کی مکمل اور درست تصویر فراہم نہیں کی۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے پینٹاگون کی بریفنگز پر سوال اٹھائے ہیں، جبکہ ایران نے امریکی ناکہ بندی کے باعث اپنے زوال کا اعلان کیا ہے۔
امریکی جریدے دی اٹلانٹک نے ایک تحقیقی رپورٹ میں افصاح کیا ہے کہ پینٹاگون نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جنگ کے متعلق مکمل اور درست معلومات فراہم نہیں کیں۔ رپورٹ کے مطابق نائب صدر جے ڈی وینس نے بند کمرہ اجلاسوں میں بارہا سوال اٹھایا کہ آیا دفاعی ادارے کی جانب سے دی جانے والی بریفنگز مکمل طور پر حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں۔ وینس نے خاص طور پر امریکی میزائل ذخائر میں کمی پر تشویش کا اظہار کیا اور صدر ٹرمپ کو براہ راست آگاہ کیا کہ پینٹاگون کی جانب سے فراہم کی جانے والی جنگ سے متعلق معلومات کی شفافیت اور درستگی پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ دو اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے مطابق نائب صدر نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ پینٹاگون جنگ کے حوالے سے جو معلومات فراہم کر رہا ہے، ان کی قابلِ اعتماد حد کیا ہے۔ انٹیلیجنس جائزوں کے مطابق ایران اب بھی اپنی فوجی صلاحیت کا بڑا حصہ برقرار رکھے ہوئے ہے، جس میں فضائیہ کا تقریباً دو تہائی حصہ، میزائل لانچ کرنے کی نمایاں صلاحیت اور تیز رفتار بحری کشتیاں شامل ہیں۔ یہ کشتیاں آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے اور جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مزید برآں رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگ بندی کے بعد ایران کے تقریباً 50 فیصد میزائل لانچرز دوبارہ فعال ہو چکے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر مزید نظام فعال کیے جا رہے ہیں، جو خطے میں سکیورٹی خدشات کو بڑھا رہے ہیں۔ امریکی جریدے نے ذرائع کے حوالے سے یہ بھی لکھا کہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ کی بریفنگز کا انداز صدر ٹرمپ کی ترجیحات کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک سابق عہدیدار کے مطابق وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ صدر کو کس انداز میں معلومات دی جائیں، جبکہ ایک اور سابق اہلکار نے خبردار کیا کہ اگر صدر کو مکمل حقائق نہ بتائے جائیں تو یہ صورتحال خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔
