پیو ریسرچ: دو ہزار ستر تک مسلم آبادی میں اسی فیصد اضافے کا تخمینہ
امریکی ادارے پیو ریسرچ کی رپورٹ کے مطابق مسلم آبادی دو ہزار ستر تک تین اعشاریہ چونسٹھ ارب تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ پاکستان سب سے بڑا مسلم ملک بننے کا امکان رکھتا ہے۔
امریکی تحقیقی ادارے پیو ریسرچ کی رپورٹ کے مطابق دو ہزار ستر تک دنیا کی مسلم آبادی میں اسی فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق موجودہ دو اعشاریہ دو ارب مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر تین اعشاریہ چونسٹھ ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے مسلم آبادی کے بڑھنے کی خبر کو پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں خوشی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔
اس تحریر میں مصنف نے رپورٹ کے اعداد و شمار کو بنیاد بناتے ہوئے مسلم آبادی کے اضافے کے ساتھ ساتھ تعلیم، معیشت اور غربت جیسے سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ مصنف کے مطابق آبادی میں اضافہ اس وقت تک خوش آئند نہیں جب تک معیارِ زندگی اور گورننس کا نظام بہتر نہ ہو۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
پیو ریسرچ کے مطابق مسلم آبادی کا تخمینہ کیا ہے
پیو ریسرچ کے تخمینے کے مطابق دو ہزار ستر تک مسیحی آبادی تیس فیصد اضافے کے ساتھ لگ بھگ تین ارب نفوس تک پہنچ سکتی ہے۔ یہودی آبادی میں بیس فیصد، ہندو آبادی میں سترہ فیصد اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں نو فیصد تک اضافے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق بودھ آبادی اسی عرصے میں تئیس فیصد تک سکڑ سکتی ہے۔ آبادی کا تناسب برقرار رکھنے کے لیے اوسط شرحِ پیدائش دو اعشاریہ ایک فیصد ہونی چاہیے۔
مسلمانوں میں اوسط شرحِ پیدائش تین اعشاریہ ایک فیصد، مسیحیوں میں ڈھائی فیصد اور دیگر مذاہب میں کل ملا کر اوسطاً ایک اعشاریہ چھ فیصد ہے۔ اسی بنیاد پر تریپن مسلم ممالک میں دو ہزار ستر تک ایک اعشاریہ دو ارب نفوس کا اضافہ متوقع ہے، جو اس عرصے میں بڑھنے والی کل عالمی آبادی کا چوہتر فیصد ہو گا۔
پاکستان اور بھارت کی آبادی کا ممکنہ منظر
پاکستان اس وقت آبادی کے اعتبار سے انڈونیشیا کے بعد دوسرا بڑا مسلم ملک ہے۔ رپورٹ کے مطابق دو ہزار ستر تک پاکستان کی آبادی چھیالیس کروڑ ہونے کے سبب یہ ملک سب سے بڑا مسلم ملک بن جائے گا۔
پاکستان کے بعد سب سے زیادہ مسلم آبادی بھارت میں ہو گی۔ بھارت کے مسلمانوں کی موجودہ اکیس اعشاریہ تین کروڑ تعداد بڑھ کر تینتیس اعشاریہ چار کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔
نائجیریا کی آبادی بارہ کروڑ سے بڑھ کر اٹھائیس کروڑ ہو جائے گی، جس سے وہ گنجان مسلم ملک کی فہرست میں موجودہ پانچویں نمبر سے تیسرے نمبر پر آ جائے گا۔ انڈونیشیا، جو اس وقت پہلے نمبر پر ہے، دو ہزار ستر تک انتیس کروڑ آبادی کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہو گا۔ بنگلہ دیش کی آبادی پندرہ کروڑ سے بڑھ کر اکیس کروڑ ہو جائے گی اور وہ موجودہ چوتھے نمبر سے پانچویں نمبر پر آ جائے گا۔
رپورٹ کے مطابق ترکی، انڈونیشیا، تیونس اور متحدہ عرب امارات میں شرحِ پیدائش دو اعشاریہ ایک فیصد سے کم ہے، لہٰذا ان ممالک میں دو ہزار ستر تک نوجوانوں کے مقابلے میں بوڑھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گا۔
آبادی میں اضافے پر غربت اور ناخواندگی کے سوالات
مصنف کے مطابق آبادی کا بڑھنا اس وقت تک فائدہ مند نہیں جب تک غربت اور ناخواندگی کی شرح میں اسی تناسب سے اضافہ ہوتا رہے اور گورننس کا نظام بہتر نہ ہو سکے۔ ان کے مطابق اگر چوبیس کروڑ انسانوں کو بنیادی حقوق میسر نہیں تو یہی تعداد پچاس کروڑ ہونے سے بھی صورتحال بہتر نہیں ہو گی۔
مصنف نے پاکستان کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ دو ہزار اٹھارہ انیس کی بائیس فیصد غربت کی سرکاری طور پر تسلیم شدہ شرح بڑھ کر انتیس فیصد ہو چکی ہے۔ اقوامِ متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں شرحِ غربت اڑتیس اعشاریہ تین فیصد ہے، جبکہ عالمی بینک کے اندازوں کے مطابق یہ پینتالیس فیصد سے اوپر ہے۔
اقوامِ متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یو این ڈی پی کے مطابق پاکستان کے غریبوں میں انتہائی پسا ہوا طبقہ تیرہ فیصد ہے۔ پاکستان کی چھتیس اعشاریہ دو فیصد دیہی اور ساڑھے سترہ فیصد شہری آبادی خطِ غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔
صوبائی سطح پر بلوچستان میں شرحِ غربت سینتالیس فیصد، خیبر پختونخوا میں پینتیس اعشاریہ تین فیصد، سندھ میں بتیس اعشاریہ چھ فیصد اور پنجاب میں تئیس اعشاریہ تین فیصد بتائی گئی ہے۔ مصنف کے مطابق ان اعداد کو دیکھتے ہوئے تعلیم اور صحت کے معیار پر سوال اٹھتا ہے۔
تعلیم اور سائنسی تحقیق میں مسلم دنیا کی پوزیشن
مصنف کے مطابق اگلے پینتالیس برس میں موجودہ دو ارب مسلمانوں میں مزید اسی فیصد اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کی کل غریب آبادی میں سے کم از کم آدھی آبادی ستاون مسلم ممالک میں بستی ہے۔ ان ممالک میں تعلیم کی مجموعی اوسط شرح چالیس فیصد ہے۔
تحریر کے مطابق ہر دس لاکھ مسلمانوں میں پانچ سو افراد سائنسدان یا ٹیکنالوجسٹ کہلانے کے مستحق ہیں، جبکہ مغرب میں یہ شرح دس لاکھ میں پانچ ہزار ہے۔ دنیا کے سائنسدانوں اور ٹیکنالوجسٹس میں سے صرف ایک فیصد کا تعلق مسلم دنیا سے بتایا گیا ہے۔
عالمی سطح پر شائع ہونے والے سائنسی مقالوں میں سے صرف چھ فیصد مسلم ممالک میں طبع ہوتے ہیں۔ مغرب سائنسی تحقیق و ترقی پر قومی آمدنی کا دس فیصد خرچ کرتا ہے، جبکہ مسلم دنیا صفر اعشاریہ پانچ فیصد خرچ کرتی ہے۔ مصنف کے مطابق پورے عالمِ اسلام کی مجموعی جی ڈی پی فرانس کی جی ڈی پی سے کچھ ہی زیادہ ہے۔
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