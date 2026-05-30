پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی ضرورت

عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اس لیے عوام کو بھی اس کا مکمل ریلیف ملنا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پیٹرول یم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے نہیں بلکہ فوری طور پر 122 روپے کمی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اس لیے عوام کو بھی اس کا مکمل ریلیف ملنا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پیٹرول یم لیوی کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ حکومت پیٹرول کی قیمت کو 250 روپے فی لیٹر کی سطح پر بحال کرے۔ اگر حکومت آئندہ 2 سال کے لیے 250 روپے فی لیٹر کو زیادہ سے زیادہ قیمت قرار دیدے تو معیشت میں تیزی آئے گی اور آمدن کے اہداف بھی پورے ہونے لگیں گے.
