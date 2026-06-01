پیٹرولیم سرچارج میں اضافے سے مہنگائی کا خدشہ

حکومت نے اگلے پانچ سالوں میں صارفین سے 10 ہزار 780 ارب روپے پیٹرولیم سرچارج کے نام پر وصول کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس سے مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ہے۔
حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی اور سرچارج کی مد میں صارفین پر بھاری بوجھ ڈالنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس سے آنے والے سالوں میں مہنگائی کی نئی لہر پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ دستاویزات کے مطابق، وفاقی حکومت نے اگلے پانچ سالوں میں صارفین سے پیٹرولیم سرچارج کے نام پر 10 ہزار 780 ارب روپے وصول کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ یہ وصولی عوام پر بھاری بوجھ ڈالے گی، چاہے پیٹرول کی قیمتوں میں براہ راست اضافہ نہ بھی کیا جائے۔ حکام نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پیٹرولیم سرچارج کے ذریعے ٹیکس وصولی جاری رہے گی۔ دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ 2021 سے 2031 تک کل پیٹرولیم سرچارج اور لیوی کا بوجھ 16 ہزار 273 ارب روپے تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اس منصوبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ صارفین کو جی ڈی پی کے 1.
2 فیصد کے برابر سالانہ اضافی بوجھ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح پیٹرولیم سے متعلق ٹیکس آئندہ برسوں میں حکومتی آمدنی کا اہم ذریعہ بن جائے گا۔ نئے مالی سال 2026-27 کے لیے حکومت نے پیٹرولیم لیوی اور سرچارج کے ذریعے 1 ہزار 727 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ آنے والے سالوں میں یہ بوجھ مزید بڑھے گا۔ دستاویز کے مطابق، 2027-28 میں وصولی کا ہدف 1 ہزار 915 ارب روپے اور 2028-29 میں 2 ہزار 370 ارب روپے تک پہنچنے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم سرچارج کا بوجھ ہر سال بڑھتا رہے گا۔ پانچویں سال یعنی 2030-31 تک حکومت صارفین پر 2 ہزار 637 ارب روپے کا بوجھ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مسلسل اضافے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق چارجز حکومتی محصولاتی حکمت عملی کا اہم حصہ رہیں گے۔ گزشتہ پانچ سالوں میں صارفین سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 4 ہزار 493 ارب روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ بوجھ وقت کے ساتھ تیزی سے بڑھا ہے۔ 2020-21 میں اس سرچارج کے تحت 128 ارب روپے وصول کیے گئے تھے، جو 2022-23 میں بڑھ کر 580 ارب روپے اور 2023-24 میں 1 ہزار 19 ارب روپے ہو گئے۔ موجودہ مالی سال کے لیے پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1 ہزار 468 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا، تاہم اصل وصولی 1 ہزار 546 ارب روپے تک پہنچنے کا امکان ہے جو ابتدائی ہدف سے زیادہ ہے۔ مہنگائی کے اثرات کا خدشہ اگرچہ پیٹرول کی قیمتوں میں فوری اضافہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اضافی سرچارج معیشت پر مہنگائی کے دباؤ میں اضافہ کر سکتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق چارجز میں اضافے سے ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھیں گے، جس سے اشیائے صرف اور ضروری اشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہو گا۔ اس لیے اضافی سرچارج کے نفاذ سے پاکستان بھر میں گھریلوں، کاروباری اداروں اور صارفین کو متاثر کرنے والی مہنگائی کی نئی لہر پیدا ہونے کی توقع ہے
پیٹرولیم سرچارج مہنگائی حکومتی محصولات آئی ایم ایف صارفین پر بوجھ