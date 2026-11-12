پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے کمی، 13 نومبر سے نیا ریٹ نافذ
اوپرا کے نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 332 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 360 روپے فی لیٹر طے کی گئی ہے جو 13 نومبر سے لاگو ہوگی۔
وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان روکنے کے لیے ایک اور اہم قدم اٹھاتے ہوئے نئی قیمتوں کا اعلان کیا ہے۔ آئی جی آر اے (اائل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی) کے جاری کردہ سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں تین روپے کی کمی کی گئی ہے۔ اس اعلان کے بعد فی لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت پچاس اور تیس روپے یعنی 332 روپے طے کی گئی ہے۔
پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ
پیٹرول کے ساتھ ساتھ ہائی اسپیڈ ڈیزل (ایچ ایس ڈی) کی قیمتوں میں بھی کمی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر چار روپے کی کمی کی گئی ہے جس کے بعد اس کی نئی قیمت چھاس اور بیس روپے یعنی 360 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ یہ قیمتوں میں کمی صارفین کے لیے سہولت کا باعث بنے گی اور نقل و حمل کے شعبے پر ہونے والے دباؤ میں کمی کا سبب بن سکتی ہے۔Also readاسرائیلی بمباری سے غزہ میں مزید 7 شہادتیں، سیلابی بارشوں نے بیماریوں کے خطرات بڑھا دیئے
یہ نئی قیمتیں 13 نومبر 2026 کے لیے متعلقہ ہیں۔ اس تاریخ سے قبل مارکیٹ میں یہی پرانی قیمتیں لاگو رہیں گی لیکن 13 نومبر کی صبح سے نئے ریٹس عروج پر ہوں گے۔ صارفین کو چاہیے کہ وہ اپنے مقامی پمپوں پر 13 نومبر کے بعد نئے نرخوں کا جائزہ لیں تاکہ انہیں درست معلومات مل سکیں۔
حکومتی فیصلے کا پس منظر اور پہلے اقدامات
وفاقی حکومت کے منظور کردہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار کے تحت ہی یہ نئی قیمتیں مقرر کی گئی ہیں۔ یہ طریقہ کار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیاں مقامی سطح پر صارفین تک منطقی انداز میں پہنچائی جائیں۔ آئی جی آر اے کے مطابق یہ قیمتیں مکمل شفافیت اور سرکاری اصولوں کے مطابق طے کی گئی ہیں۔
حکومت نے گزشتہ روز بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے پیٹرول کی قیمت 335 روپے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 364 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی تھی۔ دو روزہ اس فرق سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت مسلسل مارکیٹ کے دباؤ اور عالمی منڈی میں اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے فیصلے کر رہی ہے۔
نقل و حمل اور معیشت پر ممکنہ اثرات
نقل و حمل کے شعبے میں یہ قیمتوں میں کمی ایک اہم خوشخبری مانی جا رہی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے کی کمی ٹرانسپورٹرز کے لیے براہ راست فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ جب ٹرانسپورٹ کے اخراجات کم ہوں تو اس کا اثر سامان کی ترسیل کی قیمتوں پر بھی پڑتا ہے جس سے عام آدمی کے لیے روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں استحکام آ سکتا ہے۔
پٹرول کی قیمت میں تین روپے کی کمی بھی عوام کے بجٹ پر مثبت اثر مرتب کرے گی۔ کئی بڑے شہروں میں سڑکوں پر ٹریفک کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور ایندھن کی قیمتیں مستحکم رہنے سے لوگوں کو اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ ضروری خوراک اور دوائیوں پر خرچ کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ فیصلہ معاشی استحکام کے حوالے سے بھی ایک مثبت اشارہ ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy