پیٹرول کی نئی قیمت 325 روپے فی لیٹر ہو گئی ڈیزل کی قیمت برقرار
اوگرا کے نئے نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں تین روپے کمی ہو کر یہ 325 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت تین سو اٹھتر روپے پر مستقل رہے گی۔
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں تبدیلی کا اعلان کیا گیا ہے جو ملک بھر میں توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ ایکسپریس نیوز کی رپورٹ کے مطابق آئل اینڈ گیل ریگولیٹری اتھارٹی یعنی اوگرا نے 18 نومبر کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردوبدل کا سرکاری نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس نوٹیفکیشن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ نئی قیمتوں کا اطلاق اسی دن رات گیارہ بجے سے شروع ہو کر دس بجے سے نافذ العمل ہوگا۔ اوگرا کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق حکومت کی جانب سے منظور شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے مخصوص طریقہ کار کے تحت ان قیمتوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ اس نئے نرخ نامے کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں تین روپے کی کمی کی گئی ہے۔ اس کمی کے نتیجے میں اب پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت تین سو پچیس روپے مقرر کی گئی ہے جو عوام کے لیے کچھ حد تک راہ ریلی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے برعکس ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی اور وہ تین سو اٹھتر روپے فی لیٹر پر ہی برقرار رہے گی۔ یہ فیصلہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور مقامی عوامل دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اوگرا کا کہنا ہے کہ یہ قیمتیں عوامی بوجھ کو کم کرنے اور معاشی استحکام کو یقینی بنانے کی کوشش کا حصہ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی سے نقل و حمل کے خرچوں پر کچھ مثبت اثرات مرتب ہونے کی امید کی جا سکتی ہے حالانکہ ڈیزل کی غیر متحرک قیمت بجٹ پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ عوام میں اس فیصلے کا مختلف طرح سے استقبال کیا جا رہا ہے جبکہ کچھ لوگ اب بھی اس کی توقع کر رہے تھے کہ قیمتوں میں زیادہ کمی آئے گی۔ حکومت کا موقف ہے کہ وہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات لاکر دیوالیہ پن سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اوگرا کے ترجمان نے بتایا کہ یہ قیمتیں مارکیٹ کے رجحانات کی عکاسی کرتی ہیں اور مستقبل میں بھی قیمتیں اس بنیاد پر طے کی جائیں گی۔ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ایندھن کی خریداری میں احتیاط برتیں اور ریٹیل اسٹیشنز سے مستند ذرائع سے ہی ایندھن خریدیں تاکہ دھوکہ دہی سے بچا جا سکے۔.
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں تبدیلی کا اعلان کیا گیا ہے جو ملک بھر میں توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ ایکسپریس نیوز کی رپورٹ کے مطابق آئل اینڈ گیل ریگولیٹری اتھارٹی یعنی اوگرا نے 18 نومبر کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردوبدل کا سرکاری نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس نوٹیفکیشن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ نئی قیمتوں کا اطلاق اسی دن رات گیارہ بجے سے شروع ہو کر دس بجے سے نافذ العمل ہوگا۔ اوگرا کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق حکومت کی جانب سے منظور شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے مخصوص طریقہ کار کے تحت ان قیمتوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ اس نئے نرخ نامے کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں تین روپے کی کمی کی گئی ہے۔ اس کمی کے نتیجے میں اب پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت تین سو پچیس روپے مقرر کی گئی ہے جو عوام کے لیے کچھ حد تک راہ ریلی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے برعکس ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی اور وہ تین سو اٹھتر روپے فی لیٹر پر ہی برقرار رہے گی۔ یہ فیصلہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور مقامی عوامل دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اوگرا کا کہنا ہے کہ یہ قیمتیں عوامی بوجھ کو کم کرنے اور معاشی استحکام کو یقینی بنانے کی کوشش کا حصہ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی سے نقل و حمل کے خرچوں پر کچھ مثبت اثرات مرتب ہونے کی امید کی جا سکتی ہے حالانکہ ڈیزل کی غیر متحرک قیمت بجٹ پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ عوام میں اس فیصلے کا مختلف طرح سے استقبال کیا جا رہا ہے جبکہ کچھ لوگ اب بھی اس کی توقع کر رہے تھے کہ قیمتوں میں زیادہ کمی آئے گی۔ حکومت کا موقف ہے کہ وہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات لاکر دیوالیہ پن سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اوگرا کے ترجمان نے بتایا کہ یہ قیمتیں مارکیٹ کے رجحانات کی عکاسی کرتی ہیں اور مستقبل میں بھی قیمتیں اس بنیاد پر طے کی جائیں گی۔ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ایندھن کی خریداری میں احتیاط برتیں اور ریٹیل اسٹیشنز سے مستند ذرائع سے ہی ایندھن خریدیں تاکہ دھوکہ دہی سے بچا جا سکے۔
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