پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، عوام پریشان

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ کردیا، جس سے عام عوام پر شدید اقتصادی بوجھ پڑا ہے۔
حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ کردیا ہے، جس سے عام عوام پر شدید اقتصادی بوجھ پڑے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے ذریعے بتایا گیا ہے، جس کے مطابق یہ نئی قیمتیں اگلے پندرہ دنوں کے لیے نافذالعمل رہیں گی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر ہوگئی ہے۔ اسی طرح، پیٹرول کی قیمت میں بھی 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اب پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 33 پیسے فی لیٹر ہوگئی ہے۔ یہ قیمتوں میں اضافہ 25 اپریل سے ایک ہفتے کے لیے لاگو ہوگا۔ وفاقی وزیرِ پیٹرولیم نے اس قیمت میں اضافے کی وجہ علاقائی کشیدگی اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کو بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا دباؤ اور حکومت کے عالمی شراکت داروں کے ساتھ معاہدوں کے باعث یہ اقدامات ناگزیر تھے۔ وزیرِ پیٹرولیم نے واضح کیا کہ حکومت نے جہاں تک ممکن ہوا، پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کا بوجھ عوام پر منتقل کرنے سے گریز کیا، لیکن حالات کی مجبوریت کے پیش نظر یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وفاقی حکومت کے علاوہ تمام صوبائی حکومتوں نے بھی عوام کو تاریخی ریلیف پیکیج فراہم کیے ہیں، اور دعا ہے کہ جلد ہی علاقائی امن واستحکام قائم ہو تاکہ عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف مل سکے۔ اس قیمت میں اضافے سے نقل و حمل کے شعبے سمیت تمام شعبوں پر اثر پڑے گا اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اس مسلسل اضافے سے عوام میں شدید مایوسی اور غصہ پایا جارہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کی آمدنی محدود ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ان کے لیے زندگی گزارنا مزید مشکل بنا رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ دوسری جانب، ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ حکومت کو متبادل ذرائع توانائی کو فروغ دینے اور پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر انحصار کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اس صورتحال میں، حکومت کو عوام کے مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے اور عام آدمی کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔کراچی میں 48 گھنٹے پانی فراہم نہ کرنے کا فیصلہ بھی عوام کے لیے ایک اور مشکل کھڑی کردیتا ہے، جس سے مکینوں کو شدید قلت کا سامنا ہوسکتا ہے
