پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ردوبدل: مٹی کے تیل پر کمی، پیٹرول اور ڈیزل پر اضافہ

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ اوگرا (Oil and Gas Regulatory Authority) نے اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق مٹی کا تیل 63 روپے 60 پیسے فی لیٹر سستا کردیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 365 روپے 21 پیسے فی لیٹر ہوگئی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی مٹی کے تیل کی قیمت میں 21 روپے 34 پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی تھی۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت نے گزشتہ روز ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کردیا تھا۔ پیٹرول یم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ پیٹرول یم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر ہوگئی ہے۔ اسی طرح، پیٹرول کی قیمت میں بھی 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے، اور پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 33 پیسے فی لیٹر ہوگئی ہے۔ یہ نئی قیمتیں 25 اپریل سے ایک ہفتے کے لیے نافذالعمل رہیں گی۔ وفاقی وزیرِ پیٹرول یم نے اس قیمتوں میں اضافے کی وجہ علاقائی کشیدگی اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کو بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے دباؤ اور عالمی شراکت داروں سے معاہدوں کی وجہ سے یہ اقدامات کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے پیٹرول یم مصنوعات کی عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کو زیادہ سے زیادہ برداشت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیرِ پیٹرول یم نے بتایا کہ وفاقی حکومت اور تمام صوبائی حکومت وں نے عوام کو تاریخی ریلیف پیکیج دیا ہے اور امید ہے کہ جلد علاقائی امن کے حصول میں پیش رفت ہوگی، جس سے عوام کو پیٹرول یم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف مل سکے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پیٹرول پر عائد پیٹرول یم ڈیولپمنٹ لیوی (PDL) میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول مزید مہنگا ہوگیا ہے۔ تاہم، ہائی اسپیڈ ڈیزل پر پیٹرول یم ڈیولپمنٹ لیوی کی شرح صفر برقرار رکھی گئی ہے۔ پیٹرول پر عائد ڈیولپمنٹ لیوی 80.
61 روپے سے بڑھا کر 107.38 روپے فی لیٹر کردی گئی ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شرح صفر برقرار رکھی گئی ہے۔ دیگر پیٹرولیم مصنوعات پر بھی لیوی کی شرح میں تبدیلی کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر پیٹرول پر لیوی نہیں بڑھائی جاتی تو پیٹرول کی قیمت سابقہ سطح پر برقرار رہ سکتی تھی۔ اس صورتحال کے پیش نظر، کراچی میں 48 گھنٹے پانی کی فراہمی معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے شہریوں کو شدید پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
