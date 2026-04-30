پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے پر گڈز ٹرینسپورٹ الائنس کا شدید رد عمل

پاکستان گڈز ٹرینسپورٹ الائنس کے صدر ملک شہزاد اعوان نے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے پر شدید رد عمل دکھایا، گڈز ٹرینسپورٹ کے کرایے میں پانچ فیصد اضافہ اعلان کیا، فدرل حکومت سے ٹال ٹیکس، وذ ہولڈنگ ٹیکس، موٹر وی اور ٹریفک پولیس چالان کی لغو کرنے کی مانگ کی۔ ٹرینسپورٹر پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کی شدید مذمومیت کرتے ہیں، گڈز ٹرینسپورٹر کو کوئی راحت نہیں دی جا رہی ہے، فدرل حکومت کی غلط سیاسات کے باعث ہزاروں ٹرینسپورٹر اپنے گائے پارک کر رہے ہیں۔
پاکستان گڈز ٹرینسپورٹ الائنس کے صدر ملک شہزاد اعوان نے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اسلام آباد (دنیا نیوز) - پاکستان گڈز ٹرینسپورٹ الائنس کے صدر ملک شہزاد اعوان نے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان بھر کے ٹرینسپورٹر پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کی شدید طور پر مذمومیت کرتے ہیں اور گڈز ٹرینسپورٹ کے کرایے میں پانچ فیصد اضافہ بھی اعلان کرتے ہیں۔ فدرل حکومت کو ٹال ٹیکس، وذ ہولڈنگ ٹیکس، موٹر وی اور ٹریفک پولیس چالان کو ختم کرنے کا اعلان کرنا چاہیے، نے مانگ کی۔ نے کہا کہ فدرل حکومت کی غلط سیاسات کے باعث ہزاروں ٹرینسپورٹر اپنے گائے پارک کر رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور گڈز ٹرینسپورٹ ر کو کوئی راحت نہیں دی جا رہی ہے، فدرل حکومت کی طرف سے ٹرک ٹریلر کو دی جانے والی آٹھی ہزار روپے کی سبسڈی بہت کم ہے۔ شہزاد اعوان نے کہا: پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث ہمارے ٹریلر کا ایک راؤنڈ 200,000 روپے اضافی خرچ کرتا ہے، ہمارے ٹریلر ہر مہینے چار سفر کرتے ہیں، ہمارے خرچ 800,000 روپے تک پہنچ گئے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث ملک میں مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان گڈز ٹرینسپورٹ الائنس کے صدر نے کہا کہ ملک کے بڑے منافع کے لیے گائے نقصان پر چل رہی ہیں۔ ہمارا ٹرینسپورٹ کاروبار جنگی صورت حال سے بڑی حد تک متاثر ہے۔ اگر فدرل حکومت اپنی سیاسات کا مراجعة نہیں کرتی تو پاکستان کا ٹرینسپورٹ مکمل طور پر رکی جاے گا، نے کہا۔ بین الاقوامی کارمزدگی دن آج منایا جا رہا ہے.
پیٹرولیم مصنوعات گڈز ٹرینسپورٹ ملک شہزاد اعوان فدرل حکومت مہنگائی