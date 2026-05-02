پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ: کیا پاکستان بحران سے بچنے کے لیے تیار ہے؟

حکومتِ پاکستان نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کردیا ہے، جس سے عام عوام پر شدید معاشی بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں بڑھوتری اور ایران اسرائیل تناؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
حکومتِ پاکستان نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کردیا ہے، جس سے عام عوام پر شدید معاشی بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔ جمعرات کی شب پیٹرول یم ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق یکم مئی سے پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر چھ روپے 51 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں پیٹرول کی نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہوگئی ہے۔ اسی طرح، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 19 روپے 39 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے ڈیزل کی نئی قیمت 399 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہوگئی ہے۔ اس قیمت میں اضافے کے ساتھ ہی پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 3 روپے 88 پیسے کم کردی گئی ہے، جبکہ ڈیزل پر فی لیٹر 28 روپے 69 پیسے لیوی عائد کی گئی ہے، جو کہ پہلے صفر تھی۔ قیمتوں میں اس اضافے کی وجہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں بڑھوتری ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ اور امریکہ کی جانب سے ممکنہ فوجی کارروائیوں کے پیش نظر تیل کی عالمی منڈی میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوگئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف مزید جنگی کارروائیوں اور بحری ناکہ بندی کو طول دینے پر غور اور آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے برینٹ خام تیل کی قیمت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جمعرات کو برینٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت تقریباً سات فیصد اضافے کے بعد 126 ڈالر سے تجاوز کرگئی تھی، جو کہ سنہ 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد کی بلند ترین سطح تھی۔ تاہم، دن کے اختتام پر عالمی مارکیٹ میں برینٹ خام تیل کی قیمت کم ہوکر 114 ڈالر پر آگئی جبکہ ڈبلیو ٹی آئی 110 ڈالر فی بیرل سے کم ہو کر 104 ڈالر فی بیرل پر آگیا۔ اس صورتحال میں، پاکستانی حکام نے ہفتہ وار بنیادوں پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا تعین کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ عالمی منڈی کے اتار چڑھاؤ کے مطابق فوری ردعمل ظاہر کیا جا سکے۔ قیمتوں میں اضافے کے اعلان کے بعد جمعرات کی شام سے ہی ملک کے بڑے شہروں میں پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں نظر آنے لگیں۔ اس کی وجہ قیمت میں اضافے کے علاوہ سوشل میڈیا پر پیٹرول یم ڈیلرز کی ہڑتال کی افواہیں بھی تھیں۔ تاہم، پیٹرول یم ڈویژن نے ان خبروں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یکم مئی سے پیٹرول پمپس کی بندش کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے اور پیٹرول یم مصنوعات کی فراہمی بلاتعطل جاری رہے گی۔ اس صورتحال کے باوجود، ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس کسی بھی بحران اور ہنگامی صورتحال میں تیل کا 28 روز کا سٹاک کافی ہے؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹریٹیجک ریزروز کی عدم موجودگی میں، پاکستان کو عالمی منڈی کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قیمتوں میں اضافے کا براہ راست اثر عام عوام پر پڑتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ملک میں تیل کے اسٹریٹیجک ریزروز قائم کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے تاکہ مستقبل میں کسی بھی بحران سے نمٹنے کے لیے تیار رہ سکے۔ اس اقدام سے نہ صرف قیمتوں کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی بلکہ ملک کی توانائی کی سلامتی کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا۔ مزید برآں، حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات میں تنوع لانے اور متبادل ذرائع توانائی کو فروغ دینے پر بھی توجہ دینی چاہیے
