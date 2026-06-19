پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں کٹی و بڑھاو کے ساتھ ایندھن کی قیمتوں میں نئی تبدیلیاں

حکومت نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شرح میں اہم تبدیلیاں کیں، جس سے پیٹرول، ڈیزل اور ہائی آکٹین ایچ او بی سی کی ریٹیل سطح پر قیمتوں میں نمایاں فرق پڑے گا۔ اس نوٹیفکیشن کے مطابق لیوی کی نئی شرح 20 جون 2026 سے نافذ العمل ہوگی۔
حکومت نے حال ہی میں پیٹرولیم مصنوعات پر عائد پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شرح میں اہم تبدیلیاں کیں۔ وفاقی حکومت کے کمرشل ڈویلپمنٹ لیوی کے نوٹیفکیشن کے مطابق، نئی شرح کے بعد عام عوام کو ہزاروں روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ اس نوٹیفکیشن کے تحت، پیٹرول کی ریٹیل فروخت کے لیے لیوی کو 106.
74 روپے فی لیٹر سے کم کر کے 66.25 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد عام لوگوں کی معیشت کو ہلکا کرنا اور ایندھن کی لاگت کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، ہائی اسپیڈ ڈیزل پر لیوی کو عروج پر لے جایا گیا ہے، جو کہ پچھلے نرخ سے بڑھ کر 72.97 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ ڈیزل کے لیے یہ تبدیلی عوامی بجٹ پر گہرا اثر انداز ہو سکتی ہے کیونکہ ڈیزل کا استعمال ٹرانسپورٹ اور صنعتی شعبوں میں وسیع پیمانے پر ہوتا ہے۔ تاہم، یہ اقدام اس صنعت کے لیے ایک متوازن حکمت عملی سمجھا جا رہا ہے جس میں ڈیولپمنٹ لیوی کے ذریعے اہم ذرائع آمدنی حاصل کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ، ہائی آکٹین ایچ او بی سی (Higher Octane Blend C) پر بھی لیوی میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ اس پہلے کے لینے کے لیوی کو 305.74 روپے فی لیٹر سے کر کے 91.25 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ یہ کمی ڈیزل اور پیٹرول دونوں کے لیے نافذ العمل شیڈول پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس اقدام کے ذریعے، حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ایندھن کے نرخ کو عالمی مارکیٹ کے مطابق رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندرونی مطالبات کو بھی پورا کرنا چاہتی ہے۔ موجودہ عائد لیوی کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول کی نئی قیمتیں 311 روپے 47 پیسے اور 299 روپے 50 پیسے فی لیٹر ہوں گی۔ یہ قیمتیں پہلے کے مقابلے میں ٹیکس کے بعد کم ہو گئیں ہیں۔ یہ نوٹیفکیشن 20 جون 2026 سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انتخابی اصولوں کے تحت یہ قدم مارکیٹ میں توازن برقرار رکھنے اور صارفین پر بوجھ کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ عوامی اور صنعتی دونوں طرح کے صارفین کے لیے یہ ایک مثبت قدم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، حکومت نے غیر رجسٹرڈ دکانوں اور سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والے آمدنی پر بھی 5 فیصد ٹیکس منظور کیا ہے۔ اس اقدام کا فائدہ یہ ہے کہ ہر طرف سے عوامی آمدنی میں اضافہ ہو گا، مگر اس کا براہ راست اثر ایندھن کی قیمتوں پر نہیں ہوگا۔ مجموعی طور پر، یہ اعلان ایندھن کے شعبے میں شفافیت اور حکومتی کمیشن کے ساتھ موثر حکمت عملی کا ایک نمونہ ہے۔ اس طرح کے قدم حکومت کے عوامی بھلائی کے لیے اہم ہیں اور طویل المدتی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے
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