پیٹرولیم لیوی کی ریکارڈ وصولی، پہلی سہ ماہی میں 381 ارب روپے
رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں حکومت نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 381 ارب 82 کروڑ روپے وصول کیے، جو ملکی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ ہے۔ ماہرین نے عوام پر بڑھتے بوجھ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
رواں مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں حکومت پاکستان نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 381 ارب 82 کروڑ روپے وصول کیے ہیں، جو ملکی تاریخ میں کسی مالی سال کی ابتدائی سہ ماہی کے دوران پیٹرولیم لیوی کی سب سے بڑی وصولی قرار دی جا رہی ہے۔ نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ میں سرکاری دستاویزات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ رقم جولائی سے ستمبر 2026 کے عرصے میں جمع ہوئی۔ دستاویزات کے مطابق گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں پیٹرولیم لیوی کی وصولی میں 10 ارب 21 کروڑ روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ پٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی سے حکومتی آمدن میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان اعداد و شمار کو محض خزانے کی کامیابی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان کے مطابق پیٹرولیم لیوی براہ راست عوام کی جیب سے ادا ہوتی ہے کیونکہ یہ پیٹرول، ڈیزل اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حصہ بنتی ہے۔ جب مہنگائی پہلے ہی بلند ہو، لوگوں کی قوت خرید کم ہو اور بجلی کے بھاری بلوں نے گھریلو بجٹ کو متاثر کر رکھا ہو، تو ایسے میں ایندھن پر لگنے والی لیوی کا بوجھ مزید شدید محسوس ہوتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک ٹرانسپورٹ کے کرایوں، اشیائے خورونوش کی قیمتوں اور صنعتی پیداوار کی لاگت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ دستاویزات کے مطابق حکومت نے مالی سال 2026-27 کے ابتدائی دو ماہ کے دوران پیٹرولیم لیوی کی مد میں 220 ارب روپے جمع کیے تھے۔ رواں مالی سال کے لیے حکومت نے پیٹرولیم لیوی سے مجموعی طور پر 1.
676 ٹریلین روپے حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ابتدائی سہ ماہی کی وصولی کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہی رفتار برقرار رہی تو سالانہ ہدف کے حصول میں مدد مل سکتی ہے۔ تاہم ان کے مطابق یہ بھی ضروری ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں، ڈالر کی شرح مبادلہ اور ملکی کھپت میں تبدیلی جیسے عوامل کو مدنظر رکھا جائے، کیونکہ ان کا براہ راست اثر لیوی کی وصولی پر پڑتا ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے ذریعے قومی خزانے میں خطیر رقم جمع کیے جانے کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ عوام پر پڑنے والا یہ بوجھ کم کیا جائے اور ایندھن کی قیمتوں میں ریلیف دیا جائے۔ اس سلسلے میں حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کے کئی ادوار بھی ہو چکے ہیں، تاہم اب تک کسی واضح اور دیرپا حل پر اتفاق سامنے نہیں آیا۔ مبصرین کے مطابق اس معاملے پر حکومت کو عوامی تحفظات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا تاکہ سیاسی کشیدگی میں کمی آ سکے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کی پالیسی پر سنجیدہ بحث ضروری ہے تاکہ محصولات کی ضرورت اور عوامی ریلیف کے درمیان توازن قائم کیا جا سکے۔ اگر حاصل ہونے والی رقم ترقیاتی منصوبوں، صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ کے پروگراموں پر شفاف انداز میں خرچ ہو تو عوام کو اس بوجھ کا کچھ احساس کم ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وصول شدہ رقم کے استعمال پر سوالات برقرار رہے تو عوامی اعتماد مزید متاثر ہو سکتا ہے۔ آنے والے مہینوں میں لیوی کی وصولی کے رجحانات اور حکومتی فیصلے ہی واضح کریں گے کہ اس پالیسی کا مستقبل کیا ہوگا۔
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