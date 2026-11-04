پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی، نئی شرحیں نومبر سے نافذ
اوگرا کے نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی ہے، جو 4 اور 5 نومبر سے نافذ ہوں گی۔
وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی یعنی اوگرا کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے ذریعے سامنے آیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 7.06 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 362 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔
اسی نوٹیفکیشن میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 3.71 روپے فی لیٹر کم کر کے 387.81 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ اوگرا کی جانب سے جاری کردہ اس نوٹیفکیشن کے مطابق یہ نئی قیمتیں 5 نومبر سے نافذ العمل ہوں گی۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
اس سے پہلے بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا ایک الگ نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا۔ اس نوٹیفکیشن کے مطابق نئی شرحیں 4 نومبر سے لاگو ہونی تھیں، جس میں پیٹرول کی قیمت میں 5.45 روپے فی لیٹر کمی کر کے نئی قیمت 369.06 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی تھی۔
اسی پہلے نوٹیفکیشن میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 3.68 روپے فی لیٹر کم کر کے 391.52 روپے فی لیٹر کی گئی تھی۔ وزارت پیٹرولیم کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ نئی قیمتیں 4 نومبر سے نافذ ہونی تھیں۔
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں طے کرنے کا طریقہ کار
اوگرا کے نوٹیفکیشن کے مطابق قیمتوں میں یہ ردوبدل حکومت کے طے شدہ طریقہ کار کے تحت کیا گیا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مقررہ عمل کے بعد نافذ کی جاتی ہیں۔
حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کر رہی ہے۔ یہ طریقہ کار مشرق وسطیٰ کے جاری بحران کے دوران اختیار کیا گیا ہے، جبکہ ہفتے اور اتوار کے روز قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔
وزارت پیٹرولیم اور اوگرا کا کردار
وزارت پیٹرولیم نے اوگرا کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں سے متعلق نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ اس طرح قیمتوں میں کمی کا فیصلہ دونوں اداروں کے باہمی عمل کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔
اوگرا ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی نگرانی اور نوٹیفکیشن کے اجرا کا ذمہ دار ادارہ ہے۔ اس کے جاری کردہ اعداد و شمار ہی نئی قیمتوں کی بنیاد بنتے ہیں، جنہیں وفاقی حکومت نافذ کرتی ہے۔
صارفین پر ممکنہ اثرات اور آئندہ اقدامات
پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمتوں کا براہ راست اثر گاڑیوں کے مالکان اور ایندھن خریدنے والے عام شہریوں پر پڑے گا۔ 5 نومبر سے پیٹرول 362 روپے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 387.81 روپے فی لیٹر دستیاب ہونے کی توقع ہے، جبکہ 4 نومبر سے متعلق نوٹیفکیشن میں پیٹرول 369.06 روپے اور ڈیزل 391.52 روپے فی لیٹر درج ہے۔
آئندہ قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر ہوگا، اور ہفتہ و اتوار کو قیمتیں برقرار رہیں گی۔ اس طریقہ کار کے تحت صارفین اور کاروباری طبقہ قیمتوں میں ہونے والی ہر تبدیلی کے لیے اوگرا کے نوٹیفکیشنز پر نظر رکھ سکتے ہیں۔
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