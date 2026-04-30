اسلام آباد میں پیٹرول کی دستیابی کے حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہوں کے ردعمل میں ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کو یقین دلایا ہے کہ شہر میں پیٹرول کا اسٹاک وافر مقدار میں موجود ہے اور کسی بھی قسم کی قلت کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔
اسلام آباد میں پیٹرول کی دستیابی کے حوالے سے شہریوں میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک تشویش کی کیفیت پائی جارہی تھی۔ سوشل میڈیا پر اور عام طور پر یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ کل سے پیٹرول دستیاب نہیں ہوگا۔ جس کی وجہ سے وفاقی دارالحکومت کے مختلف پیٹرول پمپس پر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوگئی تھی۔ لوگ پیٹرول حاصل کرنے کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے تھے اور اس سے پمپس کے ارد گرد ٹریفک کی صورتحال بھی خراب ہوگئی تھی۔ تاہم، ضلعی انتظامیہ اسلام آباد نے فوری طور پر اس صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے شہریوں کے لیے ایک اہم پیغام جاری کیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ شہر کے تمام پیٹرول پمپس پر پیٹرول کا اسٹاک مکمل طور پر موجود ہے اور کسی بھی قسم کی قلت کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل سے پیٹرول کی عدم فراہمی کی جو خبریں زیر گردش ہیں وہ محض افواہیں ہیں۔ شہریوں کو ایسی گمراہ کن خبروں پر کان نہ دھرنے اور کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے مزید کہا ہے کہ اگر کوئی پیٹرول پمپ آپ کی ضرورت سے کم پیٹرول فراہم کرتا ہے تو فوری طور پر اس کی اطلاع ضلعی انتظامیہ کو دی جائے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے ضلعی انتظامیہ نے ایک کنٹرول روم نمبر 051 9108084 قائم کیا ہے جو 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ شہری اس نمبر پر رابطہ کرکے پیٹرول کی دستیابی سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت یا معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پیٹرول کی قلت کے حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہوں پر یقین نہ کریں۔ اس کے علاوہ، ضلعی انتظامیہ نے پیٹرول کی قیمت میں ممکنہ اضافے کے حوالے سے بھی وضاحت کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان موجود ہے اور نئی قیمت کا اعلان کل کے بجائے آج ہی کردیا جائے گا۔ اس اعلان سے شہریوں میں ایک مرتبہ پھر قیمت وں کے حوالے سے تجسس پیدا ہوگیا ہے۔ تاہم، انتظامیہ نے یقین دلایا ہے کہ قیمت وں میں جو بھی اضافہ کیا جائے گا وہ تمام قانونی تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ دوسری جانب، سندھ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں ایک ماہ کی توسیع کردی گئی ہے اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے۔ جبکہ افغانستان سے جنوبی وزیرستان میں ایک بار پھر حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک خاتون اور چار بچے زخمی ہوئے ہیں۔ پاک فوج نے بھی اس حملے کا بھرپور جواب دیا ہے۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے تمام حقوق محفوظ ہیں۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ سرکاری اعلامیات اور باوثوق ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور کسی بھی قسم کی افواہوں پر یقین کرنے سے گریز کریں۔ پیٹرول کی فراہمی اور قیمت وں سے متعلق درست معلومات کے لیے ضلعی انتظامیہ کے کنٹرول روم سے رابطہ کرنا بہترین ذریعہ ہے.
اسلام آباد میں پیٹرول کی دستیابی کے حوالے سے شہریوں میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک تشویش کی کیفیت پائی جارہی تھی۔ سوشل میڈیا پر اور عام طور پر یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ کل سے پیٹرول دستیاب نہیں ہوگا۔ جس کی وجہ سے وفاقی دارالحکومت کے مختلف پیٹرول پمپس پر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوگئی تھی۔ لوگ پیٹرول حاصل کرنے کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے تھے اور اس سے پمپس کے ارد گرد ٹریفک کی صورتحال بھی خراب ہوگئی تھی۔ تاہم، ضلعی انتظامیہ اسلام آباد نے فوری طور پر اس صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے شہریوں کے لیے ایک اہم پیغام جاری کیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ شہر کے تمام پیٹرول پمپس پر پیٹرول کا اسٹاک مکمل طور پر موجود ہے اور کسی بھی قسم کی قلت کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل سے پیٹرول کی عدم فراہمی کی جو خبریں زیر گردش ہیں وہ محض افواہیں ہیں۔ شہریوں کو ایسی گمراہ کن خبروں پر کان نہ دھرنے اور کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے مزید کہا ہے کہ اگر کوئی پیٹرول پمپ آپ کی ضرورت سے کم پیٹرول فراہم کرتا ہے تو فوری طور پر اس کی اطلاع ضلعی انتظامیہ کو دی جائے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے ضلعی انتظامیہ نے ایک کنٹرول روم نمبر 051 9108084 قائم کیا ہے جو 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ شہری اس نمبر پر رابطہ کرکے پیٹرول کی دستیابی سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت یا معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پیٹرول کی قلت کے حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہوں پر یقین نہ کریں۔ اس کے علاوہ، ضلعی انتظامیہ نے پیٹرول کی قیمت میں ممکنہ اضافے کے حوالے سے بھی وضاحت کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان موجود ہے اور نئی قیمت کا اعلان کل کے بجائے آج ہی کردیا جائے گا۔ اس اعلان سے شہریوں میں ایک مرتبہ پھر قیمتوں کے حوالے سے تجسس پیدا ہوگیا ہے۔ تاہم، انتظامیہ نے یقین دلایا ہے کہ قیمتوں میں جو بھی اضافہ کیا جائے گا وہ تمام قانونی تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ دوسری جانب، سندھ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں ایک ماہ کی توسیع کردی گئی ہے اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے۔ جبکہ افغانستان سے جنوبی وزیرستان میں ایک بار پھر حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک خاتون اور چار بچے زخمی ہوئے ہیں۔ پاک فوج نے بھی اس حملے کا بھرپور جواب دیا ہے۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے تمام حقوق محفوظ ہیں۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ سرکاری اعلامیات اور باوثوق ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور کسی بھی قسم کی افواہوں پر یقین کرنے سے گریز کریں۔ پیٹرول کی فراہمی اور قیمتوں سے متعلق درست معلومات کے لیے ضلعی انتظامیہ کے کنٹرول روم سے رابطہ کرنا بہترین ذریعہ ہے
