پیٹرولیم لیوی کی کوئی گنجائش نہیں: کیا پاکستان میں پیٹرول کی قیمت اُتنی ہی کم ہوئی ہے جتنی بڑھائی گئی تھی؟

وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کیا، جس کے بعد پیٹرول 299 اور ڈیزل 311 روپے فی لیٹر ہو گئے۔ اس کمی کی وجہ عالمی قیمتوں میں کمی اور مشرق وسطیٰ کے بحران میں بہتری بتائی گئی ہے۔
پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران بتایا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی اور خطے کی معاشی صورتحال میں بہتری کے بعد پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے۔ اس کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 299 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 311 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ تاہم اس حوالے سے پیٹرول یم ڈویژن کی جانب سے ابھی تک باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے۔ اوگرا کے ایک عہدیدار کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گا۔ وزیر اعظم نے قوم کو یقین دہانی کرائی کہ ان کا عزم ہے کہ عوام پر بوجھ کم کیا جائے گا اور وفاق نے مشرق وسطیٰ کے بحران کے دوران 128 ارب روپے خرچ کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ایک ایک پائی قوم کو واپس لوٹائی جائے گی۔ یاد رہے کہ 28 فروری کو جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ مشرق وسطیٰ میں توانائی کی پیداوار اور ترسیل میں رکاوٹ تھی۔ جنگ سے پہلے برینٹ خام تیل کی قیمت تقریباً 70 ڈالر فی بیرل تھی جو بڑھ کر 120 ڈالر سے بھی اوپر چلی گئی تھی۔ تاہم امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے بعد قیمتیں کم ہو کر تقریباً 76 ڈالر فی بیرل پر آ گئی ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ مہینوں کے دوران پیٹرول کی قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ 3 اپریل کو 137.
24 روپے فی لیٹر اضافے کے بعد قیمت 458.41 روپے تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد 11 اپریل کو 11.42 روپے کمی، یکم مئی کو 6.51 روپے اضافہ، اور مئی سے جون تک مسلسل کمی کے بعد 19 جون کو قیمت 378 روپے تھی۔ اب وزیر اعظم کے اعلان کے بعد یہ 299 روپے پر آ گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش نے عالمی رسد کو محدود کر دیا تھا، جہاں معمول کے دنوں میں 138 جہاز گزرتے تھے لیکن جنگ کے دوران صرف چند جہاز گزر سکے۔ جنگ کے اثرات آنے والے مہینوں تک عالمی معیشت کو متاثر کریں گے۔ اس کے علاوہ حکومت نے پیٹرولیم ڈیویلپمنٹ لیوی (PDL) میں بھی رد و بدل کیا تاکہ مالی اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ مالی سال 2026 کے بجٹ میں PDL سے 14.67 کھرب روپے جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے جو کل غیر ٹیکس آمدن کا 28.5 فیصد ہے
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