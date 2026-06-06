پیٹرول کی لیو میں اضافہ، ڈیزل کی لیو میں کمی؛ کورسین آئل کی قیمت بڑھی

حکومت نے پیٹرول پر لیو ۲۴.۷۴ روپے بڑھا کر فی لیٹر ۱۶۶٫۵۸ روپے کر دی، جبکہ ڈیزل کی لیو ۲۴٫۳۴ روپے کم کر کے ۴۴٫۵۹ روپے فی لیٹر کر دی۔ کورسین آئل کی قیمت بھی ۸٫۷۰ روپے بڑھ کر ۲۸۰٫۷۰ روپے ہوئی۔
حکومت نے ایندھن کے لیو پر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی ہیں جن کا اثر عام شہریوں کی روزمرہ زندگی پر پڑے گا۔ ایندھن کے وزارت کے ذرائع کے مطابق پیٹرول پر لیو کی شرح میں ہر لیٹر کے لیے ۲۴.۷۴ روپے کا اضافہ کر کے اسے ۱۱۲٫۸۴ روپے سے بڑھا کر ۱۶۶٫۵۸ روپے فی لیٹر کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس ڈیزل پر لیو کی شرح میں کمی کی گئی ہے؛ ڈیزل پر پہلے جو لیو ۶۸٫۹۳ روپے فی لیٹر تھا، اسے اب صرف ۴۴٫۵۹ روپے فی لیٹر تک گھٹا دیا گیا ہے، جس سے ڈیزل کے خریداروں کو ۲۴٫۳۴ روپے فی لیٹر کی رعایت حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ، کورسین آئل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے؛ اس پر لیو کی شرح ۲۰٫۳۶ روپے فی لیٹر برقرار رہتی ہوئی بھی، قیمت میں ۸٫۷۰ روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے اور نئی قیمت ۲۸۰٫۷۰ روپے فی لیٹر پر پہنچ گئی ہے۔ یہ تبدیلیاں اس وقت سامنے آئی ہیں جب عالمی تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے اور حکومت توانائی کے شعبے میں مالی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نئی لیو کی ترتیب کے ذریعے حکومتی پالیسی واضح کرتی ہے کہ پیٹرول پر مالی بوجھ بڑھایا جا رہا ہے جبکہ ڈیزل کو ریلیف دی جا رہی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد سڑکوں پر چلنے والی عوامی اور تجارتی گاڑیوں کے اخراجات کو متوازن کرنا ہے، جہاں ڈیزل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ ڈیزل پر لیو میں کمی سے ٹرانسپورٹ سیکٹر کی لاگت کم ہونے کی امید ہے، جبکہ پیٹرول پر لیو بڑھانے سے وہ گاڑیاں جو زیادہ تر نجی افراد استعمال کرتے ہیں، ان پر بوجھ بڑھایا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے اور ایندھن کے استعمال کو بہتر سمت میں موڑنے کی حکومتی نیت بھی جھلکتی ہے۔ کورسین آئل کی قیمت میں اضافہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے ایک اضافی دباؤ پیدا کرے گا، کیونکہ اس آئل کا استعمال کئی بڑے بجلی گھروں اور گھریلو گھریلو ایپلیکیشنز میں کیا جاتا ہے۔ لیو میں کوئی تبدیلی نہ ہونے کے باوجود قیمت میں اضافے کا سبب ممکنہ طور پر مارکیٹ کی طلب اور سپلائی کے توازن میں تبدیلی ہے۔ مجموعی طور پر یہ نئی لیو کی ساخت ایندھن کے ٹیکس نظام کو جدید بنانے، مالی آمدنی بڑھانے اور توانائی کے تحفظ کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش ہے۔ عوام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ان تبدیلیوں کے اثرات کا جائزہ لے کر اپنی توانائی کی ضرورت کو مؤثر طریقے سے منظم کریں.
حکومت نے ایندھن کے لیو پر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی ہیں جن کا اثر عام شہریوں کی روزمرہ زندگی پر پڑے گا۔ ایندھن کے وزارت کے ذرائع کے مطابق پیٹرول پر لیو کی شرح میں ہر لیٹر کے لیے ۲۴.۷۴ روپے کا اضافہ کر کے اسے ۱۱۲٫۸۴ روپے سے بڑھا کر ۱۶۶٫۵۸ روپے فی لیٹر کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس ڈیزل پر لیو کی شرح میں کمی کی گئی ہے؛ ڈیزل پر پہلے جو لیو ۶۸٫۹۳ روپے فی لیٹر تھا، اسے اب صرف ۴۴٫۵۹ روپے فی لیٹر تک گھٹا دیا گیا ہے، جس سے ڈیزل کے خریداروں کو ۲۴٫۳۴ روپے فی لیٹر کی رعایت حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ، کورسین آئل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے؛ اس پر لیو کی شرح ۲۰٫۳۶ روپے فی لیٹر برقرار رہتی ہوئی بھی، قیمت میں ۸٫۷۰ روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے اور نئی قیمت ۲۸۰٫۷۰ روپے فی لیٹر پر پہنچ گئی ہے۔ یہ تبدیلیاں اس وقت سامنے آئی ہیں جب عالمی تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے اور حکومت توانائی کے شعبے میں مالی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نئی لیو کی ترتیب کے ذریعے حکومتی پالیسی واضح کرتی ہے کہ پیٹرول پر مالی بوجھ بڑھایا جا رہا ہے جبکہ ڈیزل کو ریلیف دی جا رہی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد سڑکوں پر چلنے والی عوامی اور تجارتی گاڑیوں کے اخراجات کو متوازن کرنا ہے، جہاں ڈیزل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ ڈیزل پر لیو میں کمی سے ٹرانسپورٹ سیکٹر کی لاگت کم ہونے کی امید ہے، جبکہ پیٹرول پر لیو بڑھانے سے وہ گاڑیاں جو زیادہ تر نجی افراد استعمال کرتے ہیں، ان پر بوجھ بڑھایا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے اور ایندھن کے استعمال کو بہتر سمت میں موڑنے کی حکومتی نیت بھی جھلکتی ہے۔ کورسین آئل کی قیمت میں اضافہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے ایک اضافی دباؤ پیدا کرے گا، کیونکہ اس آئل کا استعمال کئی بڑے بجلی گھروں اور گھریلو گھریلو ایپلیکیشنز میں کیا جاتا ہے۔ لیو میں کوئی تبدیلی نہ ہونے کے باوجود قیمت میں اضافے کا سبب ممکنہ طور پر مارکیٹ کی طلب اور سپلائی کے توازن میں تبدیلی ہے۔ مجموعی طور پر یہ نئی لیو کی ساخت ایندھن کے ٹیکس نظام کو جدید بنانے، مالی آمدنی بڑھانے اور توانائی کے تحفظ کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش ہے۔ عوام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ان تبدیلیوں کے اثرات کا جائزہ لے کر اپنی توانائی کی ضرورت کو مؤثر طریقے سے منظم کریں
پیٹرول ڈیزل کورسین آئل ایندھن کی لیو قیمتوں میں تبدیلی