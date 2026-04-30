پیٹرول پمپوں کی ہڑتال کی خبریں بے بنیاد، آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کا اعلان

آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے یکم مئی سے 5 مئی تک ہڑتال کی خبروں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ پیٹرول پمپس معمول کے مطابق کھلے رہیں گے اور پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی۔
آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے ملک گیر ہڑتال کی خبروں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے وائس چئیرمین نعمان علی بٹ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ یکم مئی سے 5 مئی تک پیٹرول پمپ س بند کرنے کی جو افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں، وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے تمام پیٹرول پمپ معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں اور عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ انہوں نے اس بات پر بھی تاکید کی کہ پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے کسی بھی ہڑتال کی حمایت نہیں کی جا رہی اور یہ خبریں محض غلط معلومات پر مبنی ہیں۔ نعمان علی بٹ نے مزید کہا کہ ایسوسی ایشن کا ان خبروں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ عناصر عوام میں بے چینی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ پیٹرول کی دستیابی مکمل طور پر یقینی بنائی جائے گی اور کسی بھی قسم کی قلت پیدا نہیں ہونے دی جائے گی۔ انہوں نے میڈیا سے بھی درخواست کی کہ وہ ایسی بے بنیاد خبروں کو نشر کرنے سے گریز کریں تاکہ عوام میں غلط فہمی کا خاتمہ ہو سکے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مسلسل اور بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پیٹرول پمپ مالکان پوری طرح پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پیٹرول پمپ مالکان نے ہمیشہ قومی مفاد کو ترجیح دی ہے اور مستقبل میں بھی یہی رویہ برقرار رہے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے بھی اس معاملے پر وضاحت جاری کی ہے اور تصدیق کی ہے کہ یکم مئی سے پیٹرول پمپ س کی بندش کی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی مکمل طور پر نارمل ہے اور اسے برقرار رکھا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باوجود پیٹرولیم کی سپلائی چین بغیر کسی تعطل کے جاری ہے اور مستقبل میں بھی اسے یقینی بنایا جائے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ منفی پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں اور کسی بھی قسم کی افواہوں پر یقین نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں ایک ماہ کی توسیع کی گئی ہے اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب، افغانستان سے جنوبی وزیرستان میں ایک حملے میں ایک خاتون اور چار بچے زخمی ہوئے ہیں، جس پر پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے۔
