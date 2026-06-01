پیٹیآئی میں درونی تقسیم: سوہیل Afridi اور علی امین گنداپور کے درمیان واٹس ایپ پر تبادلہ

خebeرپختونخوا میں پیٹیآئی کی درونی کشمکش کچھ اس degree تک پہنچی ہے کہ وزیر اعظم سوہیل Afridi اور سابق وزیر اعظم علی امین گنداپور سوشل میڈیا پر programa زبان کا استعمال کرتے نظر آئے۔ پارٹی نے مصالحتی kamiti تشکیل دی ہے، لیکن 30 سے زیادہ اسمبلی اراکین کے غیرحضوری کی صورتحال میں پارٹی میں انتشار کی شدت نمایاں ہے۔
خebeرپختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف ( پیٹیآئی ) کے درونی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ 24NewsHD ٹی چینل کی رپورٹ کے مطابق، خebeرپختونخوا کے وزیر اعظم سوہیل Afridi اور سابق وزیر اعظم علی امین گنداپور کے درمیان سوشل میڈیا پلیٹفارم پر ناراضگی کا اظہار ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق، دونب senior رہنماؤں کے درمیان واٹس ایپ پیغامات کے ذریعے متنازعہ ہوئی جس میں وزیر اعظم سوہیل Afridi نے اپنے پیشواز علی امین گنداپور کے حوالے سے ناراضگی کا اظہار کیتے ہوئے تیز زبان کا استعمال کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس نے سخت الفاظ استعمال کیے۔ پارٹی رہنماؤں نے اس قسم کی زبان کا استعمال پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لیکن کسی بھی سینئر رہنما نے اس وقت تک درمیانی کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ ان کا خوف ہے کہ کسی ایک طرف کو programa کرنا اس طرف کی طرف جھکاؤ دکھا سکتا ہے.
KP CM Sohail Afridi urges GB chief justice to ensure transparent elections
KP Chief Minister seeks judicial intervention, alleging restrictions, harassment, and unfair conditions affecting election campaign in Gilgit-Baltistan
Shafi Jan rejects claims of forward bloc, backs Sohail Afridi at PTI meeting
A Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) parliamentary meeting began late on Sunday night amid internal speculations, as Khyber Pakhtunkhwa Information Minister Shafi
