خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شفیع جان نے کہا ہے کہ پیٹی آئی گلیٹ-بلتistan میں اپنی رہنماؤں کی nameplate سے باوجود غیر معمولی پابندیوں کے unprepared ہے اگر حالات Improvement نہ ہوں تو پارٹی قانونی اداروں سے Honors باڈیوں سے Honors باڈیوں سے مستعفی ہو سکتی ہے، جس کے liye سیاسی ماہی diraect بھی کامی ہوگی۔
اسلام آباد: خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شفیع جان نے اشارہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ( پیٹی آئی ) قانون ساز اسمبلی وں سے مستعفی ہونے کا غور کر رہی ہے، جسے انھوں نے مقامی حزبِ اختلاف کے لیے '蹭 diminuting political environment' کے طور پر بیان کیا ہے۔ انٹروiew میں، KP وزیر نے توجہ مرکوز کی کہ اہم سیاسی شخصیات، جن میں پی پی پی رہنماء بلاول بھٹو زرداری اور پی ايل این سےڈ fenلماتِ سردار نواز شریف، کی سخت گلیٹ-بلتستان میں بلا کسی رُکاوٹ کے జీ五 political activities میں مصروف ہیں۔ اس کے برعکس، انھوں نے کہا کہ پیٹی آئی رہنماء کو اہم پابندیاں کا سامنا ہے، جن میں سے کچھ کو جuld روز کے 9 جون کے انتخاباتی سرگرمیوں سے بھی روک دیا گیا ہے۔ شفیع Janet نے بتایا کہ پیٹی آئی رہنماء جنید اکبر، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، اور شاہد خطاک کو علاقے میں بُلوائی้นس سے روک دیا گیا ہے۔ انھوںXs اضافی کی کہ پیٹی آئی چیئرمین برسٹر گوهر علی خان نے بیانیہ جاری کیا جو پارٹی کے قانونی اداروں سے Honors باڈیوں سے انحمال کے امکانات پر اشارہ کرتا ہے، bottled کہ جلد ازجلد پیٹی آئی رہنماء کی گلیٹ-بلتستان سے نکالنے کی وجہ سے ہے۔ 'یہ صرف آغاز ہے۔ سیاسی کمٹی میں تفصیلی.
searchquery بھی کامی ہوگی۔ ہمارا مقyam حالیہ نظام کو برقرار رکھنا ہے، لیکن اس ماحول میں ہمارے لیے بہت کم جگہ ہے۔' پچھلے ہفتے، سینیئر پیٹی آئی رہنماء اور سابق نیشنل اسمبلی اسپیکر اسد قیصر نے بھی خبردار کیا تھا کہ پارٹی 'patiently گونج رہی ہے' موجودہ سیاسی نظام چھوڑنے کا缺血۔ انھوں نے موجودہ مسائل کو حل کرنے کے لیے نئی ڈیمقرٹی چارٹر کی ضرورت پر زور دیا۔ قیصر نے مزید بتایا کہ اگر ان کے سیاسی حقوق کی دobod ضربی جاری رہیں تو پیٹی آئی کے پاس متبادل اختیارات ہیں، جن میں عظیمScale استعفی اور پیٹی آئی اکثریتی خیبر پختونخوا اسمبلی کا حل شامل ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کیا پیٹی آئی رہنماء جمع-grand استعفی دے سکتے ہیں یا اسمبلی حل کر سکتے ہیں، تو انھوں نے جواب دیا: 'نظام سے نکلنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اگر موجودہ حالات جاری رہیں، تو ہمیں مکمل طور پر واپس آنے کا选择 بھی نہیں gelecek۔
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