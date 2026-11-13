پیٹ ہیگستھ نے ان فوجی کو تمغہ دیا جس نے قبر پر شورش مچانے پر روک لگائی
امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے ایلس کیمپسنگ ٹومب کے پاس شور مچانے پر پابندی لگانے والے سولجر تھامس ایگلسیاس کو اعزازی تمغہ پیش کیا۔
امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے جمعے کو ایک ایسے سولجر کو اعزازی تمغہ پیش کیا جس نے پچھلے دن ان کے اور ان کے ہمراہیوں کی طرف سے قبرِ غیر معروف فوجی کے پاس ہنسنا اور باتیں کرنے پر سختی سے ملامت کی تھی۔ یہ اقدام اس واقعے کے بعد سامنے آیا جب وزارت دفاع کے اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے اس مقدس جگہ پر احترام کی روایات کو نظر انداز کرنے کے خلاف ایک جوان نے آواز اٹھائی تھی۔
اعزازی تمغے کی تفصیلات اور تاریخ
پینٹاگان کے ایک عہدیدار نے تصدیق کی کہ وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے سپاہی تھامس ایگلسیاس کو جوئنٹ سروسز کمینڈیشن میڈل (Joint Service Commendation Medal) نوازا۔ یہ اعزاز ان کی خدمات کا اعتراف تھا جو انہوں نے 11 نومبر 2026 کو ٹومب آف دی انوون سین سولجر پر اپنی فرائض کی انجام دہی کے دوران پیش کی تھیں۔ اس واقعے کی تصاویر وزیر دفاع کے سرکاری ایکس (ٹوئٹر) اکاؤنٹ پر شیئر کی گئیں جن میں انہیں سولجر کے یونیفارم پر تمغہ ٹیکن اور ان کا ہاتھ ملاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔Also readنیمرا خان کا طلاق یافتہ خواتین کے مسائل اور سماجی تنقید پر اظہار خیال
واقعے کی تفصیلات اور ملوث افراد
امریکی خبر رساں ادارے سی این این کی رپورٹ کے مطابق، یہ گروپ جو قبر کے مقام پر تصاویر کھینچ رہا تھا، اس میں وزیر دفاع کی اہلیہ جنفر، چیف آف اسٹاف رکی بوریہ، ڈپٹی چیف آف اسٹاف پیٹرک ویور اور سینئر ایڈوائزر ٹیمی ریبیگا شامل تھے۔ ان تمام افراد نے جمعہ کو وٹرنز ڈے (Veterans Day) کی تقریب کے بعد، واشنگٹن کے قریب ایلنگٹن نیشنل قبرستان میں واقع اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر فوٹوز لیں تھیں۔
محفوظ کے فوجی کی سخت مذمت
اس دوران، ایلنگٹن قبرستان میں تعینات امریکی آرمی کا ایک محافظ، جو اس مقدس جگہ کی نگہبانی کر رہا تھا، ان افراد کی جانب سے بلند آواز میں چلاؤ کیا۔ اس نے واضح طور پر کہا کہ 'تمام مہمانوں کو ہر وقت خاموشی اور احترام کا ماحول برقرار رکھنا ہوگا!' یہ اقدام تب ہوا جب وزیر دفاع اور ان کے ہمراہیوں کی جانب سے اسی جگہ پر ہنسنا اور باتیں کرنا سنائی دیا تھا، جو اس مقدس مقام کے لیے نامناسب سمجھا گیا۔
تاریخی اور مذہبی اہمیت اور حفاظتی اقدامات
یہ قبر، جو واشنگٹن کے قریب واقع ایلنگٹن نیشنل قبرستان میں ہے، امریکی عسکری عملے کا ایک مقدس تدفینی مقام ہے جو پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اور کوریا کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس میں ویتنام کی جنگ کے ایک فوجی کے لیے ایک خالی جگہ بھی موجود ہے جو اس تنازع میں گمشدہ فوجیوں کی یاد میں وقف ہے۔
فوجی حفاظت کے سخت ضوابط اور اگلے اقدامات
قبرستان کی ویب سائٹ کے مطابق، اس مقام کی حفاظت ہمیشہ ایسے فوجیوں کی نگرانی میں کی جاتی ہے جو اس کام کے لیے داؤ پر لگتے ہیں۔ یہ فوجی ایک سخت انتخابی عمل اور انتہائی تکفین ٹریننگ سے گزرتے ہیں۔ وزیر دفاع کا یہ اقدام اور فوجی کی جانب سے پیش کی گئی درخواست، ان سخت ضوابط کی اہمیت کو دوبارہ واضح کرتی ہے۔
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