پیٹ کمنز کا عثمان خواجہ کے نسل پرست الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کپٹن بننے کا حق نہیں چھینا گیا
آسٹریلین کرکٹ کپتان پیتھر کمنز نے سابق ساتھی عثمان خواجہ کے نسل پرست الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کپٹن مقرر نہ کرنے کا تعلق ان کی جلد کے رنگ سے نہیں ہے۔
آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے موجودہ کپتان پیتھر کمنز نے جمعہ کے روز ایک دباؤ میں آنے والی صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا جو ان کے سابق ٹیم میٹ عثمان خواجہ نے ان کے خلاف لگائے تھے۔ عثمان خواجہ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں آسٹریلین کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر نہ کیا گیا، اس کی وجہ ان کی جلد کا رنگ ہے، لیکن پیتھر کمنز نے اس بات کی سخت مخالفت کی۔
خوارجہ کے نسل پرست الزامات اور کمنز کا ردعمل
عثمان خواجہ نے اس ہفتے اپنی سوانح حیات جاری کی ہے جس میں 2018ء میں جنوبی افریقہ میں ہونے والے بال ٹیمپرنگ سکاڈل کا ذکر کیا گیا ہے جس نے آسٹریلین کرکٹ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کتاب میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس وقت پریشان تھے جب اس وقت کے کپتان اسٹیو اسمتھ کو کیپ ٹاؤن سے گھر بھیجے جانے کے بعد انہیں کپٹنی کا موقع نہیں دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹم پائن کو کپٹنی سنبھالی گئی اور بعد میں 2021ء میں پیتھر کمنز نے اس عہدے کی ذمہ داری سنبھالی۔Also readنیمرا خان کا طلاق یافتہ خواتین کے مسائل اور سماجی تنقید پر اظہار خیال
انٹرم کپتان بننے کے حوالے سے خواجہ کا موقف
عثمان خواجہ، جو کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے پہلے آسٹریلین نیشنل پلیئر ہیں، اس وقت کوئنزلینڈ کے کپٹن تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ فطری طور پر انٹرم کپتان بننے کے لیے منتخب ہونے والے تھے لیکن انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کی ایک وجہ کریکٹ آسٹریلیا کے ساتھ پہلے حقوق کی جدوجہد میں ان کی نمایاں حیثیت تھی، لیکن دوسری اور زیادہ اہم وجہ ان کی نسل اور جلد کا رنگ تھی۔
خواجہ نے واضح طور پر کہا کہ وہاں پر ایسا نہیں سمجھا گیا کہ آسٹریلیا کو ایک براؤن کپتان کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ اس انٹرم دور کے لیے بھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے کپتان بننے کے بعد نسل پرستی کا کوئی واقعہ دیکھا ہے، تو پیتھر کمنز نے جواب دیا کہ وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہیں گے اور اسے عثمان خواجہ کی کہانی کے طور پر چھوڑنا بہتر ہے۔
کمنز کا مؤثر جواب اور ثبوت کی ضرورت
آسٹریلین کپتان پیتھر کمنز نے عثمان خواجہ کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ان کی جلد کا رنگ انہیں کپٹن بننے سے روکنے میں کوئی کردار ادا کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں یہ سب سے سنگین الزام ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ کسی ایسے شخص کو اپنی جلد کے رنگ کی وجہ سے روکا جانا ایک بہت بڑا بیان ہے اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اسے ثبوتوں کی ضرورت ہے۔
پیتھر کمنز نے مزید کہا کہ وہ عثمان خواجہ کی بہت سی باتوں سے متفق ہیں، لیکن اس بات سے سخت disagreement رکھتے ہیں کہ آسٹریلین کپتان ہونے کے لیے کسی خاص جلد کے رنگ کا ہونا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ان کی تقرری میں ان کی نسل کو کسی رکاوٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
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