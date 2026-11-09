پیٹ ہیگسیتھ کے خلاف مواخذے کی قرارداد پیش، کانگریس میں بدھ کو ووٹنگ
امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ کے خلاف کانگریس میں مواخذے کی قرارداد پیش کر دی گئی ہے۔ بدھ کو ایوان نمائندگان میں اس قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔
امریکی کانگریس میں وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ کے خلاف مواخذے کی قرارداد باضابطہ طور پر پیش کر دی گئی ہے۔ اس تاریخی اور سیاسی لحاظ سے انتہائی اہم اقدام کے بعد اب بدھ کو ایوان نمائندگان میں اس قرارداد پر ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا۔ ریپبلکن پارٹی کے رکن کانگریس تھامس میسی نے اس قرارداد کو پیش کرتے ہوئے سرکاری ذرائع کے سامنے اپنے دلائل واضح کیے۔ انہوں نے ایوان نمائندگان میں کھڑے ہو کر مواخذے کے حق میں اپنے تمام الزامات اور دلائل پڑھ کر سنائے۔
وزیر جنگ پر جنگی اختیارات کی خلاف ورزی کا الزام
تھامس میسی نے اپنی قرارداد میں پیٹ ہیگسیتھ پر سنگین نوعیت کے جنگی اختیارات کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ الزامات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امریکی فوجی حکمت عملی میں کوئی قانونی یا آئینی تجاوز ہوا ہو سکتا ہے۔ تھامس میسی نے واضح کیا کہ انہوں نے ایوان نمائندگان میں یہ تمام الزامات سرکاری سطح پر سامنے رکھے ہیں تاکہ حقائق کا تعین کیا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد عوامی مفاد اور آئینی اصولوں کی پاسداری ہے۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
امریکی وزیر جنگ نے ایران کے ساتھ ہونے والے تنازعے اور محاذ آرائی کے اپنے اقدامات کی کھل کر دفاعی پوزیشن اختیار کی ہے۔ پیٹ ہیگسیتھ کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کے خلاف اٹھایا گیا یہ قدم غیر مقبول ضرور تھا لیکن ضروری بھی تھا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو تو ایرانی حکومت کا سامنا کرنا ہی تھا اور یہ اقدام وقت کی ضرورت تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ امریکی عوام جنگ میں فتح سے کم کچھ قبول نہیں کریں گے۔
جمہوری اور مستقل پارٹیوں کی حمایت اور مخالفت
اس سنگین سیاسی واقعے پر ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما حکیم جیفریز نے بھی اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ حکیم جیفریز کے اس اعلان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسئلہ صرف ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیوں کی سیاسی تقسیم تک محدود نہیں رہا۔ دونوں بڑی پارٹیوں کے رہنماؤں کی جانب سے وزیر جنگ کے خلاف یکجہتی کا اظہار اس معاملے کو اور بھی زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ حکیم جیفریز نے واضح کیا کہ وہ اس مواخذے کی پوری طرح حمایت کرتے ہیں۔
دوسری جانب پیٹ ہیگسیتھ نے مواخذے کی قرارداد پر ردعمل دینے کے لیے آج پینٹاگون میں ایک پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس پریس کانفرنس میں مواخذے سے متعلق تمام تفصیلات اور حقائق کا احاطہ کریں گے۔ وزیر جنگ کا یہ ردعمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کارروائی کو ایک کھلی بحث کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس کارروائی میں ریپبلکن ارکان کی مخالفت کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔
سیاسی مستقبل اور ایرانی جوہری پروگرام پر دباؤ
پیٹ ہیگسیتھ کا کہنا ہے کہ تاریخ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کا مثبت انداز میں جائزہ لے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کو جوہری بم رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ امریکی قومی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ اس بیان سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں ایران کو ایک بڑے خطرات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر جنگ کا یہ موقف اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ ممکنہ فوجی کارروائیاں صرف دفاعی مقاصد کے لیے کی جا رہی ہیں۔
امریکا نے عراق پر دباؤ بڑھایا ہے اور ایران کے بیشتر سرحدی راستے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ قدم ایران کی معاشی اور فوجی رسد کو متاثر کر سکتا ہے۔ کانگریس میں مواخذے کی قرارداد پر بدھ کو ہونے والی ووٹنگ کو وزیر جنگ کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ووٹنگ کا نتیجہ امریکی سیاست میں نئی جہت کا تعین کر سکتا ہے۔
علاقائی اثرات اور مستقبل کے اقدامات
یہ تمام پیشرفتیں نہ صرف امریکہ کی داخلی سیاست کو متاثر کریں گی بلکہ مغربی ایشیا کے علاقائی منظر نامے پر بھی گہرے اثرات مرتب کریں گی۔ ایران کے ساتھ کشیدگی کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں اور سلامتی کی صورتحال پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے آزادی صحافت پر قدغنیں اور صحافیوں کو دھمکیوں کا سامنا بھی اس وقت کے دیگر اہم واقعات میں شامل ہیں۔
یوکرین کی جانب سے روس کی دوسری بڑی آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ بھی علاقائی تناؤ میں اضافے کی علامت ہے۔ اس حملے میں آگ بھڑک اٹھی ہے جو جنگی صورتحال کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ کے طور پر اس موضوع پر تجزیہ ضروری ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔
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