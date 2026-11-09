پیٹ ہیگسیٹ کے خلاف کانگریس میں استصواب رائے کی کارروائی شروع
ریپبلکن قانون ساز پیٹ ہیگسیٹ کے خلاف جنگی اختیارات کے بداستعمال کے الزامات کے تحت استصواب رائے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
ریاستہائے متحدہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ کے خلاف استصواب رائے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے پیچھے ایران میں جاری جنگ اور کانگریس کی اجازت کے بغیر فوجی کارروائیوں کے الزامات ہیں۔ کینٹکی کے ریپبلکن کانگرس مین تھامس ماسی نے منگل کو آٹھ مضامین پر مشتمل استصواب رائے کی درخواست دائر کی، جس میں ہیگسیٹ پر حکومتی اختیارات کے ناجائز استعمال اور آئینی حدود کی خلاف ورزی کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ یہ اقدام ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے صدارتی الیکشن میں بھاری شکست کے چند دن بعد سامنے آیا ہے، جس نے ریپبلکن پارٹی کے اندر اتحاد کو کمزور کرنے اور سیاسی بحران کو گہرا کرنے کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔
استصواب رائے کے بنیادی الزامات اور طریقہ کار
تھامس ماسی کی طرف سے دائر درخواست میں ایمرجنسی قانون ساز طریقہ کار کا استعمال کیا گیا ہے، جو ہاؤس آف ریپریزنٹٹوز کو دو دن کے اندر ان قراردادوں پر بحث کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس درخواست میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ پیٹ ہیگسیٹ نے 1973 کے وار پاورز ری سلوشن کی خلاف ورزی کی ہے، جو صدر کو کانگریس کی اجازت کے بغیر امریکی فوجوں کو کسی بھی حربی کارروائی میں شامل ہونے سے روکتا ہے۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
آٹھ مضامین میں ہیگسیٹ پر یمن اور وینیزویلا میں فوجی کارروائیوں اور غیر ملکی شہریوں کی ہلاکتوں میں ملوث ہونے کے بھی الزامات شامل ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کا کنٹرول رکھنے والے ہاؤس آف ریپریزنٹٹوز جمعرات یا پھر منگل کی شام تک یہ ووٹنگ کر سکتا ہے، جو کہ اس وقت تک جاری ہوگی جب تک کہ نئے منتخب ہونے والے نمائندہ جنوری کے شروع میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے نہیں ہیں۔
سیاسی جماعتوں کے موقف اور مخالفین کی آوازیں
ڈیموکریٹک پارٹی کے ہاؤس لیڈر ہیکیم جیفریز نے صاف الفاظ میں استصواب رائے کی حمایت کی ہے، جس میں انہوں نے ہیگسیٹ پر قومی سلامتی کو کمزور کرنے اور ایران میں ایک بھاری اور غیر ضروری جنگ کو جنم دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ جیفریز کا کہنا ہے کہ وزیر دفاع نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، جس سے ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوئے ہیں۔
ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی ہیگسیٹ کی قیادت پر عدم اطمینان پایا جاتا ہے، حالانکہ کچھ ارکان نے ابھی تک استصواب رائے کی حمایت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ آرکنساس کے کانگرس مین فرینچ ہل نے اتوار کو یہ کہہ کر بات کو ملتوی کیا کہ وہ پہلے مکمل بحث سنیں گے اور پھر ہیگسیٹ کے خلاف الزامات کی بنیاد پر اپنا موقف طے کریں گے۔ اس طرح کی پوزیشنز نے ریپبلکن پارٹی کے اندر سے ڈیموکریٹس کی جانب میں ووٹوں کی منتقلی کا امکان کھلا چھوڑ دیا ہے، جس سے ہیگسیٹ کے لیے سیاسی بحران مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔
آئینی اثرات اور مستقبل کا منظر نامہ
امریکی آئین کے تحت، ہاؤس آف ریپریزنٹٹوز سادہ اکثریت سے کسی بھی عہدے دار کو استصواب رائے کی کارروائی کا نشانہ بناسکتا ہے، جو کہ سرکاری طور پر سنگین غلطیوں کا الزام ہے۔ تاہم، اس سے عہدے دار کو خود بخود عہدے سے ہٹایا نہیں جاتا، بلکہ اس کے بعد سینیٹ میں ایک ٹرائل ہوتا ہے جہاں دو تہائی ووٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک انتہائی سخت آئینی رکاوٹ ہے، خاص طور پر اس وقت جب ڈیموکریٹس جنوری میں سینیٹ پر کنٹرول سنبھال رہے ہیں، پھر بھی انہیں ریپبلکن ارکان کی بھاری تعداد کی ضرورت پڑے گی۔
پیٹ ہیگسیٹ نے تھامس ماسی کی کوششوں کو ایک 'دھوکہ' قرار دیا ہے اور ماسی کو 'ناخوش' کہہ کر انہیں سیاسی نقصان پہنچانے کی کوشش میں الزام تراشی کا نشانہ بنایا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ہیگسیٹ کی حمایت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ وہ انہیں اپنے عہدے پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تاہم، صدارتی الیکشن میں بھاری شکست کے بعد ٹرمپ کی سیاسی حیثیت کمزور ہو چکی ہے، جس سے ہیگسیٹ کے لیے استصواب رائے کا بحران اگلے ہفتوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔
ریاستہائے متحدہ کی تاریخ میں صرف دو کیبینٹ سیکرٹریز کو استصابق رائے کا نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں تقریباً پانچ سو سال کا فرق ہے، اور ان میں سے کوئی بھی سینیٹ میں عہدے سے ہٹایا نہیں گیا تھا۔ تاہم، موجودہ سیاسی صورتحال، خاص طور پر ریپبلکن ارکان کی طرف سے ممکنہ بغاوت، اس معاملے کو یکدم حساس بنا دیتی ہے۔ اگر استصواب رائے پاس ہو جاتا ہے، تو یہ ہیگسیٹ اور ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک شدید شرمندگی کا باعث بنے گا، حالانکہ وہ فوری طور پر عہدے سے ہٹنے کا مطلب نہیں رکھتا۔
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