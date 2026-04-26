پیپلز پارٹی رہنما کے بیٹے زاہد حسین جکھرانی کا انتقال

پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف وہپ میر ایاز خان جکھرانی کے بیٹے زاہد حسین جکھرانی کا انتقال ہوگیا۔ ان کی نماز جنازہ کل رات جیکب آباد میں ہوگی۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو نے گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف وہپ اور قومی اسمبلی کے رکن میر ایاز خان جکھرانی کے بیٹے، زاہد حسین جکھرانی کا انتقال ہوگیا ہے۔ یہ خبر پورے ملک میں صدمے کی لہر دوڑا گئی ہے۔ زاہد حسین جکھرانی کی وفات پر سیاسی و سماجی حلقوں میں گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا جارہا ہے۔ ان کی عمر ابھی بہت کم تھی اور ان کے انتقال سے ایک روشن مستقبل کا خاتمہ ہوگیا ہے۔ زاہد حسین جکھرانی کی نماز جنازہ کل رات 11 بجے جیکب آباد شہر کے حمیدیہ اسکول گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ ان کی وفات کی خبر سن کر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں میں سوگ کی کیفیت ہے۔ گزشتہ دنوں ہی میں، میر ایاز حسین جکھرانی کے والد اور سابق رکن قومی اسمبلی میر احمد نواز خان عرف میر بابُل خان جکھرانی بھی اپریل 2026 کے اوائل میں انتقال کر گئے تھے۔ اس سے پہلے والد کے انتقال کے غم سے ابھی پیپلز پارٹی پوری طرح نکلی نہیں تھی کہ بیٹے کے انتقال کی خبر نے غم کے بادل اور گھٹا دیئے۔ یہ ایک ایسا غم ہے جس کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر ایاز جکھرانی کے بیٹے زاہد جکھرانی کے انتقال پر گہری تعزیت اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا کہ زاہد جکھرانی کا انتقال ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انہوں نے مرحوم کی روح کی سکون کے لیے دعا کی اور اہل خانہ کو صبر کی تلقین کی۔ صدر نے کہا کہ اس مشکل وقت میں ہم سب اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی زاہد جکھرانی کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ایک نیک اور با اخلاق نوجوان تھے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے ہفتہ کو پیپلز پارٹی کے چیف وہپ اور رکن قومی اسمبلی میر ایاز حسین جکھرانی کے گھر جا کر ان کے بیٹے زاہد حسین جکھرانی کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ اسپیکر نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے کا انتقال کسی بھی والد کے لیے سب سے بڑا غم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جوان بیٹے کی موت ایک ناقابل بیان المناک واقعہ ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسپیکر نے مرحوم کی روح کی بلندی اور اہل خانہ کو صبر کی قوت دینے کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ زاہد حسین جکھرانی کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے زاہد جکھرانی کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زاہد جکھرانی ایک پرامن اور امن پسند انسان تھے۔ ان کی وفات سے پیپلز پارٹی کو ایک بڑا نقصان ہوا ہے۔ زاہد جکھرانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرنے والوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، سماجی کارکنوں اور عام شہریوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ میر ایاز خان جکھرانی کا خاندان سندھ کے ایک بااثر سیاسی خاندان میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے والد میر احمد نواز خان جکھرانی بھی ایک نامور سیاست دان تھے۔ زاہد حسین جکھرانی کے انتقال سے نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ پورے علاقے میں سوگ کی کیفیت ہے۔ زاہد جکھرانی کی وفات ایک ایسی یاد دلاتی ہے کہ زندگی کتنی بےرحم ہوسکتی ہے۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ غم اور دکھ انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں اہل خانہ کو صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو سکون عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر کی قوت دے۔ زاہد حسین جکھرانی کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے عہد کیا ہے کہ وہ زاہد جکھرانی کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ زاہد جکھرانی کی وفات ایک قومی سانحہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے زاہد حسین جکھرانی کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زاہد جکھرانی ایک نیک اور با اخلاق نوجوان تھے۔ ان کی وفات سے پیپلز پارٹی کو ایک بڑا نقصان ہوا ہے۔ زاہد جکھرانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرنے والوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، سماجی کارکنوں اور عام شہریوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ زاہد جکھرانی کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرنے والوں میں وزیراعظم شہباز شریف، سابق صدر پرویز مشرف، سابق وزیراعظم نواز شریف، سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی، سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف، اور دیگر اہم سیاسی رہنماؤں نے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے زاہد جکھرانی کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ زاہد جکھرانی کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف وہپ اور قومی اسمبلی کے رکن میر ایاز خان جکھرانی کے بیٹے، زاہد حسین جکھرانی کا انتقال ہوگیا ہے۔ یہ خبر پورے ملک میں صدمے کی لہر دوڑا گئی ہے۔ زاہد حسین جکھرانی کی وفات پر سیاسی و سماجی حلقوں میں گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا جارہا ہے۔ ان کی عمر ابھی بہت کم تھی اور ان کے انتقال سے ایک روشن مستقبل کا خاتمہ ہوگیا ہے۔ زاہد حسین جکھرانی کی نماز جنازہ کل رات 11 بجے جیکب آباد شہر کے حمیدیہ اسکول گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ ان کی وفات کی خبر سن کر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں میں سوگ کی کیفیت ہے۔ گزشتہ دنوں ہی میں، میر ایاز حسین جکھرانی کے والد اور سابق رکن قومی اسمبلی میر احمد نواز خان عرف میر بابُل خان جکھرانی بھی اپریل 2026 کے اوائل میں انتقال کر گئے تھے۔ اس سے پہلے والد کے انتقال کے غم سے ابھی پیپلز پارٹی پوری طرح نکلی نہیں تھی کہ بیٹے کے انتقال کی خبر نے غم کے بادل اور گھٹا دیئے۔ یہ ایک ایسا غم ہے جس کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر ایاز جکھرانی کے بیٹے زاہد جکھرانی کے انتقال پر گہری تعزیت اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا کہ زاہد جکھرانی کا انتقال ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انہوں نے مرحوم کی روح کی سکون کے لیے دعا کی اور اہل خانہ کو صبر کی تلقین کی۔ صدر نے کہا کہ اس مشکل وقت میں ہم سب اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی زاہد جکھرانی کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ایک نیک اور با اخلاق نوجوان تھے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے ہفتہ کو پیپلز پارٹی کے چیف وہپ اور رکن قومی اسمبلی میر ایاز حسین جکھرانی کے گھر جا کر ان کے بیٹے زاہد حسین جکھرانی کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ اسپیکر نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے کا انتقال کسی بھی والد کے لیے سب سے بڑا غم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جوان بیٹے کی موت ایک ناقابل بیان المناک واقعہ ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسپیکر نے مرحوم کی روح کی بلندی اور اہل خانہ کو صبر کی قوت دینے کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ زاہد حسین جکھرانی کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے زاہد جکھرانی کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زاہد جکھرانی ایک پرامن اور امن پسند انسان تھے۔ ان کی وفات سے پیپلز پارٹی کو ایک بڑا نقصان ہوا ہے۔ زاہد جکھرانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرنے والوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، سماجی کارکنوں اور عام شہریوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ میر ایاز خان جکھرانی کا خاندان سندھ کے ایک بااثر سیاسی خاندان میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے والد میر احمد نواز خان جکھرانی بھی ایک نامور سیاستدان تھے۔ زاہد حسین جکھرانی کے انتقال سے نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ پورے علاقے میں سوگ کی کیفیت ہے۔ زاہد جکھرانی کی وفات ایک ایسی یاد دلاتی ہے کہ زندگی کتنی بےرحم ہوسکتی ہے۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ غم اور دکھ انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں اہل خانہ کو صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو سکون عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر کی قوت دے۔ زاہد حسین جکھرانی کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے عہد کیا ہے کہ وہ زاہد جکھرانی کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ زاہد جکھرانی کی وفات ایک قومی سانحہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے زاہد حسین جکھرانی کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زاہد جکھرانی ایک نیک اور با اخلاق نوجوان تھے۔ ان کی وفات سے پیپلز پارٹی کو ایک بڑا نقصان ہوا ہے۔ زاہد جکھرانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرنے والوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، سماجی کارکنوں اور عام شہریوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ زاہد جکھرانی کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرنے والوں میں وزیراعظم شہباز شریف، سابق صدر پرویز مشرف، سابق وزیراعظم نواز شریف، سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی، سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف، اور دیگر اہم سیاسی رہنماؤں نے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے زاہد جکھرانی کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ زاہد جکھرانی کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا
